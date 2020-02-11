Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность Дженнифер Энистон

За 30 лет на экране актриса почти не изменилась!

Дженнифер Энистон тогда и сейчас Фото: Getty Images

11 февраля свой день рождения отмечает культовая голливудская актриса Дженнифер Энистон. Звезде популярного в 90-х сериала "Друзья" исполняется 51 год. В это тяжело поверить, ведь смотря на Дженнифер, можно сказать, что время пошло ей только на пользу. Некоторые поклонники удивляются, как звезде удается выглядеть на 30 лет!

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Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как изменилась внешность актрисы за тридцать лет.

Стать актрисой Дженнифер Энистон решила еще в 10 лет, когда ее родители развелись. После просмотра на Бродвее комедийного спектакля "Энни" у девочки загорелись глаза и даже отговорки отца не повлияли на выбор ее дальнейшей судьбы. Но будущая звезда столкнулась со сложностями, везде ее сопровождали отказы на кастингах, поэтому ей пришлось подрабатывал продавцом пылесосов.

Именно роль Рэйчел Грин в телесериале "Друзья" принесла ей мировую славу и предложения сниматься в самых культовых фильмах.

Дженнифер Энистон 21 год Фото: Getty Images 25-летняя актриса Фото: Getty Images Дженнифер Энистон в 1999 году (30 лет) Фото: Getty Images Звезде Голливуда 35 лет Фото: Getty Images Дженнифер Энистон 40 лет Фото: Getty Images 45-летняя кинозвезда (2014 год) Фото: Getty Images Дженнифер Энистон 50 лет Фото: Getty Images Дженнифер Энистон сейчас (2020 год) Фото: Getty Images 1/8

Интересно, что ее многолетний и неизменный образ с идеально ровными волосами стал визитной карточкой благодаря оплошности стилиста сериала "Друзья", который отрезал актрисе лишний локон. С тех пор знаменитость не изменяет своему имиджу и выравнивает кучерявые от природы волосы.

Напомним, ранее стало известно о том, кто помирил Брэда Питта с Дженнифер Энистон после болезненного развода.

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