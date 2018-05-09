Евровидение-2018: интересные факты о MELOVIN

Певец отмечает, что ударение должно быть именно на первом слоге

MELOVIN. Фото: AFP

В этом году Украину на Евровидении представляет молодой украинский исполнитель MELOVIN. В Лиссабоне музыкант будет выступать во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Своим хитом Under the Ladder певец будет закрывать шоу. Артист вскоре выступит не только на Евровидении, но и на бесплатном праздничном шоу "Лига звезд", которое организовывает канал "Украина".

Имя исполнителя – Константин Бочаров. Но сам он не любит, когда его так называют, и требует от коллег и прессы называть его сценическим псевдонимом Melovin.

Певец отмечает, что ударение должно быть именно на первом слоге. Само слово Melovin образовано от названия праздника Хэллоуин и имени английского модного дизайнера Alexander McQueen.

Родился музыкант 11 апреля 1997 в Одессе в семье Николая и Валентины Бочаровых. Еще с детства парень интересовался творчеством и всегда принимал участие в различных постановках и концертах, которые сам неоднократно организовывал.

С 4-летнего возраста, когда бабушка подарила Константину музыкальную шкатулку, купленную на рынке, где звучала "К Элизе" Бетховена, музыка стала смыслом жизни певца.

Своих поклонников, которым MELOVIN посвятил татуировки "Brave. Love. Freedom" ("Отвага. Любовь. Свобода "), певец ласково называет "меловинаторамы".

Артист отличается от своих коллег интересным имиджем, над которым долгое время экспериментировал. Отличительной чертой является цветная линза в левом глазу. По его словам, правый глаз у него остается настоящим, а левый является искусством. MELOVIN становился платиновым блондином, позже решил покрасить волосы в два цвета – блонд и воронье крыло, а во время национального отбора мы увидели его уже брюнетом.

Вскоре после завершения школы MELOVIN три раза участвовал в отборах к украинскому вокальному шоу "Х-фактор", но ни разу не попадал на телевизионные кастинги. Только в 2015 году в 6 сезоне музыкального шоу он наконец прошел к этапу прослушивания перед судьями и после исполнения песни "Без бою" группы "Океан Эльзы" еще тогдашний Костя Бочаров получил путевку в тренировочный лагерь.

Впоследствии певец появился в прямых эфирах шоу и даже дошел до суперфинала, в котором по результатам зрительского голосования стал победителем 6 сезона "Х-фактор".

Напомним, в финал конкурса из первого полуфинала прошло 10 участников, а именно: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

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