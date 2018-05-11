Евровидение-2018: итоги второго полуфинала

На сцену Алтис-Арена вышли 18 участников

Евровидение-2018. Итоги второго полуфинала. Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Сегодня, 10 мая, на сцене Алтис-Арены в Лиссабоне выступило 18 участников второго полуфинала конкурса, среди них: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

В финал конкурса, который состоится 12 мая, прошло 10 участников, а именно: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Отметим, что по оценкам букмекеров Украина находилась в первой пятерке стран, которые должны были пройти в финал. Сегодняшним выступлением конкурсант от Украины MELOVIN закрывал второй полуфинал. Напомним, в соцсетях певца успели сравнить с Дракулой.

Отметим, что автоматически в финал конкурса попадают: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия.

Ранее 8 мая прошел первый полуфинал Евровидения-2018, в котором принимали участие 19 конкурсантов. 10 из них прошли в финал.

Напомним, прогнозы букмекеров изменились после первого полуфинала конкурса.