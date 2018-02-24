Евровидение-2018: как выступили участники финала Нацотбора

Лицо и голос проекта VILNA Ирина Василенко до 2017 года выступала под псевдонимом Eria

Кто поедет на Евровидение-2018 представлять Украину в Португалии, мы узнаем уже сегодня. KADNAY, TAYANNA, The Erised, LAUD, VILNA, MELOVIN уже представили свои номера на сцене национального отбора.

Выигрывает артист, у которого сумма баллов от судей и зрителей будет выше. Если таких конкурсантов окажется несколько, победителем становится тот из них, у кого выше зрительский балл. А пока вспоминаем, как сегодня выступали участники финала Нацотбора.

На постановку 15-ти секундного танца для выступления на сцене финала Нацотбора группе KADNAY понадобилось две недели.

По словам Андрея Данилко, после второго полуфинала он получил множество звонков от людей, которые якобы заподозрили певицу TAYANNA в использовании фонограммы. Татьяна опровергла все слухи, исполнив на сцене припев конкурсной песни "Леля". В ответ на критику из зала Данилко подчеркнул, что подобный инцидент пойдет на пользу артистке.

"Я прислушалась к членам жюри и комментариям поклонников. В прошлый раз на сцене была TAYANNA, а сегодня Леля", – сказала певица.

TAYANNA – единственная участница финала национального отбора на Евровидение, которая исполяет украиноязычную песню.

The Erised – первая украинская группа, история которой начинается с сотрудничества с британским лейблом Med School, подразделением Hospital Records. Песня Heroes — ода мечте, ради исполнения которой человек готов идти на край света.

Все участники коллектива имеют одинаковые татуировки в честь выхода полноформатного альбома на пластинке.

LAUD – музыкант в четвертом поколении, сейчас стремится сотрудничать с американскими исполнителями. Постановщиком номера LAUD стал Константин Томильченко. Именно Томильченко создал номер для Джамалы, с которым она победила на Евровидении в 2016 году.

Лицо и голос проекта VILNA Ирина Василенко до 2017 года выступала под псевдонимом Eria. Ирина любит копировать звуки животных. Все участники группы VILNA – вегетарианцы. Вес костюма, в котором Ирина выступает на сцене, составляет 3 кг.

MELOVIN – победитель 6-го сезона вокального телешоу "Х-Фактор". MELOVIN коллекционирует очки и снежные шары из разных стран мира. Однако чаще всего певец носит не очки, а линзы разных цветов.

Напомним, Яна Прядко, Леонид Колосовский и Владимир Бебешко оценили финалистов Нацотбора на Евровидение-2018.

Накануне финала Нацотбора телевизионный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал "Сегодня" о своем фаворите.