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Евровидение-2018: MELOVIN грандиозно открыл финал конкурса

Португалия впервые принимает престижный конкурс благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:21
MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018
Фото: AFP
MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018
Фото: AFP
MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018
Фото: AFP
MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018
Фото: AFP
MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018
Фото: AFP
MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018
Фото: AFP
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Сегодня в Лиссабоне проходит финал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Украинский певец MELOVIN открыл гранд-финал конкурса. "Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху. MELOVIN представил огненный номер.

Постановщиком выступления 21-летнего артиста стал хореограф  Константин Томильченко. Именно он ставил номер для Джамалы, с которым она выиграла "Евровидение" в 2016 году. 

Всего за победу в финале песенного конкурса Евровидение-2018 в борьбу вступили представители 26 стран.

Португалия впервые принимает престижный конкурс благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором в Киеве.

Напомним, Россия впервые за многие годы не оказалась в финале. 

Украинский певец ALEKSEEV, который представлял Беларусь, не попал в финал конкурса. Продюсер и режиссер Олег Боднарчук прокомментировал проигрыш артиста на "Евровидении".

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Источник: "Сегодня"

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