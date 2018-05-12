Евровидение-2018: MELOVIN грандиозно открыл финал конкурса

Португалия впервые принимает престижный конкурс благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала

MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018 Фото: AFP MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018 Фото: AFP MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018 Фото: AFP MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018 Фото: AFP MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018 Фото: AFP MELOVIN открыл гранд-финал Евровидения-2018 Фото: AFP 1/6

Сегодня в Лиссабоне проходит финал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Украинский певец MELOVIN открыл гранд-финал конкурса. "Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху. MELOVIN представил огненный номер.

Постановщиком выступления 21-летнего артиста стал хореограф Константин Томильченко. Именно он ставил номер для Джамалы, с которым она выиграла "Евровидение" в 2016 году.

Всего за победу в финале песенного конкурса Евровидение-2018 в борьбу вступили представители 26 стран.

Португалия впервые принимает престижный конкурс благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором в Киеве.

Напомним, Россия впервые за многие годы не оказалась в финале.

Украинский певец ALEKSEEV, который представлял Беларусь, не попал в финал конкурса. Продюсер и режиссер Олег Боднарчук прокомментировал проигрыш артиста на "Евровидении".