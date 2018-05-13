Евровидение-2018: ONUKA объявила баллы украинского жюри

Ната Жижченко вышла на связь с Лиссабоном, чтобы огласить баллы

Евровидение-2018. Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

В финале международного конкурса Евровидение-2018, Ната Жижченко (фронтвумен группы Onuka), объявила баллы, которые украинское жюри поставило другим странам.

Наивысший балл – 12, Украина отдала Франции, 10 баллов – Израиль, 8 – Нидерланды, 7 – Австрия, 6 – Швеция, 5 – Словения.

От каждой страны-участницы в жюри вошло пять судей. Жюри от Украины – певицы Христина Соловий и Alloise, продюсеры Виталий Климов, Артур Даниелян, и радиоведущий Денис Жупник. Всего в жюри вошли 215 представителей 43 стран.

Баллы Украины Фото: скриншот

Madame Monsieur – дуэт, в состав которого входит Эмили Сатти и Жан-Карл Лукас. Супруги вместе уже 10 лет, однако, их дуэт был основан только в 2013 году. Жан-Карл Лукас одновременно является бэк-вокалистом и саундпродюсером Madame Monsieur. Их конкурсная песня "Mercy" – о милосердие и беженцах.

Onuka первой вышла на связь с Лиссабоном, чтобы огласить баллы. Затем свои результаты назовут остальные 42 страны-участницы нынешнего Евровидения.

Португалия впервые принимает престижный конкурс благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором в Киеве.

Ведущими Евровидения-2018 стали – Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо.

Логотипом конкурса в этом году стала стилизованная ракушка, которую выбрали из тринадцати вариантов национальным голосованием. Слоган конкурса — All Aboard!, что переводится: "Все на борт!".