"Евровидение-2018": прогнозы букмекеров изменились после первого полуфинала

Элени Фурейра оказалась на первой строчке в рейтинге букмекеров

Элени Фурейра. Фото: AFP

В Лиссабоне проходит международный песенный конкурс "Евровидение-2018". По результатам первого полуфинала уже определились первые 10 финалистов. Также в финал автоматически попадает Португалия и еще 5 стран-основательниц конкурса.

Напомним, украинский певец ALEKSEEV, который представлял Беларусь, не попал в финал конкурса, который состоится 12 мая.

Прогнозы букмекеров изменились после первого полуфинала конкурса. Участница "Евровидения-2018" от Кипра Eleni Foureira (Элени Фурейра – греческая поп-певица албанского происхождения) оказалась на первой строчке в рейтинге букмекеров.

В течение длительного времени рейтинг возглавляла представительница Израиля Netta. MELOVIN занимает 19-ю позицию.

Прогнозы букмекеров Фото: скриншот

Александр Рыбак, которому пока пророчат серебро, во второй раз представляет Норвегию на Евровидении с авторской песней "That's How You Write A Song".

Участник от Украины MELOVIN выступит во втором полуфинале, который состоится сегодня..