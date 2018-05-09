Евровидение-2018: самые запоминающиеся номера первого полуфинала

Участница из Эстонии вышла на сцену в платье за 65 тысяч евро

Евровидение-2018. Элина Нечаева. Фото: Getty

Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018, уже стали известны имена первых десяти финалистов. В финал прошло всего 10 участников из 19.

Предлагаем вам посмотреть подборку самых запоминающихся номеров первого полуфинанла.

Кардинально поменялась фаворитка букмекеров: если раньше победу они пророчили Нетте Барзилай из Израиля, то теперь на первой строчке в их рейтинге – Элени Фурейра с песней "Fuego". Сегодня Элени покоряла публику мощным вокалом и, конечно же, заводными танцами в блестящем костюме, подчеркивающем ее стройную фигуру. Своими танцами участница многим напомнила знаменитую Бейонсе об этом зрители также написали в комментариях к ее выступлению.

Самый заводной номер был у конкурсанта из Чехии – Миколаса Йозефа. Петь и танцевать на сцену он вышел со своим рюкзаком – и это не просто так. Дело в том, что когда Миколас приезжал в Киев, чтобы спеть на Национальном отборе на Евровидение, парень немного задержался перед своим выступлением. Когда его уже позвали на сцену, не успев снять рюкзак, Йозеф побежал исполнять свою композицию "Lie to me", после чего он решил оставить рюкзак и сделал из него таким образом "фишку" номера.

Представительница Эстонии Элина Нечаева покорила всех не только своим оперным пением, но и эффектным номером – девушка вышла на сцену в длинном платье с видеопроекцией. Известно, что стоимость платья составляет 65 тысяч долларов.

И хоть ALEKSEEV не прошел в финал конкурса, его номер был одним из самых ярких сегодня. Больше всего запомнится зрителям финал номера – разорванная спина артиста, с которой прорастают розы, что символизирует душу, пропитанную любовью.





Участник из Ирландии показал публике чувственный номер про однополую любовь. На сцене два парня исполнили танец под трогательную композицию певца Райана О`Шонесси "Together" (Вместе).