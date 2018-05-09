Евровидение-2018: участники прошлого года спели песню Сальвадора Собрала – видео

В 2017 году победителем Евровидения стал Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois

Сальвадор Собрал. Фото: Getty

В этом году песенный конкурс Евровидение-2018 проходит в Лиссабоне, Португалия. В прошлом году, в Киеве, победителем стал Сальвадор Собрал с нежной композицией о любви "Amar pelos Dois".

Завершился первый конкурсный день Евровидения-2018. В финал прошли 10 участников из 19.

Одним из приятных сюрпризов и самых трогательных моментов стало видео, на котором участники Евровидения-2017 исполняют песню Сальвадора Собрала. Ролик показали во время прямой трансляции конкурса. Видео состоит из фрагментов, на которых многие участники прошлого года, в том числе из Исландии, Испании, Франции, Чехии, Бельгии и других стран поют песню Сальвадора.