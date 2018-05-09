Евровидение-2018: участники прошлого года спели песню Сальвадора Собрала – видео
В 2017 году победителем Евровидения стал Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois
В этом году песенный конкурс Евровидение-2018 проходит в Лиссабоне, Португалия. В прошлом году, в Киеве, победителем стал Сальвадор Собрал с нежной композицией о любви "Amar pelos Dois".
Завершился первый конкурсный день Евровидения-2018. В финал прошли 10 участников из 19.
Одним из приятных сюрпризов и самых трогательных моментов стало видео, на котором участники Евровидения-2017 исполняют песню Сальвадора Собрала. Ролик показали во время прямой трансляции конкурса. Видео состоит из фрагментов, на которых многие участники прошлого года, в том числе из Исландии, Испании, Франции, Чехии, Бельгии и других стран поют песню Сальвадора.
Напомним, на официальной страничке конкурса на Facebook появилась интересная инфографика, которая описывает конкурс в цифрах.
Ранее украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году заняла третье место на международном песенном конкурсе "Евровидение", на своем официальном канале в YouTube представила первый влог для всех тех, кто интересуется этим масштабным мероприятием и ставками букмекеров. Злата рассказала, кто является ее фаворитом в этом году.
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Источник: "Сегодня"