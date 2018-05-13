Евровидение-2018 в цифрах: 200 километров кабелей и 50 килограммов конфетти
В столице Португалии Лиссабоне состоялся финал конкурса Евровидение-2018
Прямо сейчас в Лиссабоне проходит финал песенного конкурса Евровидение-2018. Украинский певец MELOVIN грандиозно открыл финал конкурса. А пока все замерли в ожидании нового победителя Евровидения, организаторы конкурса назвали несколько цифр:
- 1100 сотрудников работают на Евровидении-2018;
- 1330 членов делегаций со всех стран приехало на конкурс;
- 440 волонтеров работают на конкурсе;
- 1400 журналистов аккредитовались на Евровидение-2018;
- 460 метров квадратных сцены построили для выступлений;
- 2632 лампы освещают Евровидение-2018;
- 232 микрофона задействованы на конкурсе;
- 30 камер снимают песенные конкурс;
- 200 километров кабелей проложено;
- 50 килограммов конфетти рассыпят во время исполнения песни-победителя;
- 200 миллионов зрителей смотрят конкурс.
Напомним, что названы первые победители Евровидения-2018: лучших выбрали журналисты и комментаторы. Также сделали свои прогнозы сделали букмекеры и назвали своих фаворитов.
Смотрите, как MELOVIN готовился к финалу Евровидения-2018:
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Источник: "Сегодня"