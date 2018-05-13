Евровидение-2018 в цифрах: 200 километров кабелей и 50 килограммов конфетти

В столице Португалии Лиссабоне состоялся финал конкурса Евровидение-2018

Прямо сейчас в Лиссабоне проходит финал песенного конкурса Евровидение-2018. Украинский певец MELOVIN грандиозно открыл финал конкурса. А пока все замерли в ожидании нового победителя Евровидения, организаторы конкурса назвали несколько цифр:

1100 сотрудников работают на Евровидении-2018;

1330 членов делегаций со всех стран приехало на конкурс;

440 волонтеров работают на конкурсе;

1400 журналистов аккредитовались на Евровидение-2018;

460 метров квадратных сцены построили для выступлений;

2632 лампы освещают Евровидение-2018;

232 микрофона задействованы на конкурсе;

30 камер снимают песенные конкурс;

200 километров кабелей проложено;

50 килограммов конфетти рассыпят во время исполнения песни-победителя;

200 миллионов зрителей смотрят конкурс.

Напомним, что названы первые победители Евровидения-2018: лучших выбрали журналисты и комментаторы. Также сделали свои прогнозы сделали букмекеры и назвали своих фаворитов.

Смотрите, как MELOVIN готовился к финалу Евровидения-2018: