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Евровидение-2018 в цифрах: 200 километров кабелей и 50 килограммов конфетти

В столице Португалии Лиссабоне состоялся финал конкурса Евровидение-2018

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:25
Евровидение-2018 в цифрах: 200 километров кабелей и 50 килограммов конфетти

Прямо сейчас в Лиссабоне проходит финал песенного конкурса Евровидение-2018. Украинский певец MELOVIN грандиозно открыл финал конкурса. А пока все замерли в ожидании нового победителя Евровидения, организаторы конкурса назвали несколько цифр:

  • 1100 сотрудников работают на Евровидении-2018;
  • 1330 членов делегаций со всех стран приехало на конкурс;
  • 440 волонтеров работают на конкурсе;
  • 1400 журналистов аккредитовались на Евровидение-2018;
  • 460 метров квадратных сцены построили для выступлений;
  • 2632 лампы освещают Евровидение-2018;
  • 232 микрофона задействованы на конкурсе;
  • 30 камер снимают песенные конкурс;
  • 200 километров кабелей проложено;
  • 50 килограммов конфетти рассыпят во время исполнения песни-победителя;
  • 200 миллионов зрителей смотрят конкурс.

Напомним, что названы первые победители Евровидения-2018: лучших выбрали журналисты и комментаторы. Также сделали свои прогнозы сделали букмекеры и назвали своих фаворитов.

Смотрите, как MELOVIN готовился к финалу Евровидения-2018:

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Источник: "Сегодня"

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