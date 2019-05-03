"Евровидение 2019": где и во сколько смотреть первый полуфинал

Первый полуфинал "Евровидения 2019" можно смотреть онлайн

"Евровидение" Фото: Getty Images

Где и когда смотреть "Евровидение" в Израиле онлайн? С приближением международного конкурса этот вопрос становится все более актуален среди тех, кто не купил билет на "Евровидение 2019" и не сможет посмотреть шоу вживую. А таких, к слову, много – динамика покупки билетов в этом году очень слабая из-за высокой цены.

Первый полуфинал "Евровидения 2019" состоится 14 мая в 22:00 в Тель-Авиве, Израиль. Местом проведения "Евровидения 2019" является Израильский центр торговых ярмарок и выставок - EXPO Tel Aviv.

Первый полуфинал "Евровидения 2019" смотреть онлайн можно будет на канале UA: Перший. Об этом сообщала член правления НОТУ Александра Кольцова на пресс-конференции по поводу отказа Украины от участия в "Евровидении 2019".

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились списком участников первого полуфинала "Евровидения 2019", а также их песнями.

Смотрите также видео, в котором представлены отрывки конкурсных композиций участников первого полуфинала "Евровидения 2019":

Отметим, второй полуфинал состоится в Тель-Авиве 16 мая, а финал, на котором определится победитель "Евровидения 2019", – 18 мая.

Напомним, стало известно, что все конкурсанты "Евровидения" сдали кровь, и вы не поверите зачем.

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