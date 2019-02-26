"Евровидение 2019": кто представит Украину вместо MARUV

В НОТУ дали официальный комментарий относительно представителя Украины на "Евровидении 2019"

Кто представит Украину на "Евровидении 2019" вместо MARUV? Фото: eurovisionworld.com

25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность.

Главный вопрос, который волнует публику: кто поедет на "Евровидение 2019" вместо MARUV? Член правления НОТУ Александра Кольцова дала официальный комментарий "Громадському", где сообщила, что пока не принято решение относительно потенциального представителя Украины на "Евровидение 2019".

"Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом относительно политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", – сообщила Александра Кольцова.

В то же время глава НОТУ Зураб Аласания ранее утверждал, что переговоры с новым артистом стартуют 26 февраля, то есть сегодня.

Отметим, что второе место в Нацотборе 2019 заняла группа Freedom Jazz, которая 25 февраля в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle сообщила, что переговоры пока не ведутся.

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