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"Евровидение 2019": кто представит Украину вместо MARUV

В НОТУ дали официальный комментарий относительно представителя Украины на "Евровидении 2019"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Кто представит Украину на "Евровидении 2019" вместо MARUV?
Кто представит Украину на "Евровидении 2019" вместо MARUV?
Фото: eurovisionworld.com

25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. 

Главный вопрос, который волнует публику: кто поедет на "Евровидение 2019" вместо MARUV? Член правления НОТУ Александра Кольцова дала официальный комментарий "Громадському", где сообщила, что пока не принято решение относительно потенциального представителя Украины на "Евровидение 2019".

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"Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом относительно политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", – сообщила Александра Кольцова.

В то же время глава НОТУ Зураб Аласания ранее утверждал, что переговоры с новым артистом стартуют 26 февраля, то есть сегодня.

Отметим, что второе место в Нацотборе 2019 заняла группа Freedom Jazz, которая 25 февраля в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle сообщила, что переговоры пока не ведутся.

Смотрите видео о самых громких скандалах "Евровидения":

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