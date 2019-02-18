"Евровидение 2019": кто прошел в финал Нацотбора

В полуфинале выступят шесть участников

Freedom Jazz Фото: instagram.com/freedomjazz_official

В субботу, 16 февраля, состоялся второй полуфинал Национального отбора на "Евровидение 2019", благодаря которому определилась вторая тройка финалистов – это дуэт сестер-близнецов ANNA MARIA, яркий коллектив Freedom Jazz и популярная украинская группа KAZKA.

Из первого полуфинала путевку в финал получили соблазнительная MARUV, самобытные YUKO и неординарные Brunettes Shoot Blondes. Таким образом, в финале Нацотбора выступят шесть участников.

Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить, как выступили артисты в полуфиналах и как отреагировали на их выступления зрители.

MARUV является фавориткой Нацотбора. Номер певицы стал самым откровенным в первом финале Нацотбора. Джамале выступление показалось слабым в вокальном плане и излишне провокационным, с чем Андрей Данилко категорически не согласился. Евгений Филатов, в свою очередь, заявил, что считает музыку MARUV модной, но вторичной. В комментариях под видео с выступлением певицы многие пользователи сети пожелали ей победы и отметили, что именно MARUV должна представлять Украину на "Евровидении".

Музыку группы YUKO лучше всего определяет термин "фольктроника" – сочетание фолька и электроники. Коллектив, который считается воспитанником лейбла Ивана Дорна MASTERSKAYA, представил на сцене песню GALYNA GULIALA. В комментариях зрители отметили, что сперва им композиция YUKO не понравилась, но позже признались, что с каждым новым прослушиванием песня нравится им все больше и больше.

Украинская группа из Кривого Рога Brunettes Shoot Blondes для Нацотбора приготовила песню Houston. На сцене ребята устроили настоящий перформанс, с использованием необычного рояля и других инструментов.

Группа ANNA MARIA, солистками которой являются сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк, приятно удивили и судей, и зрителей. Сестры исполнили собственную композицию My Road и с высокими баллами прошли в финал. Известность Анне и Марии принесло участие в телепроекте "Шанс", где они одержали победу, набрав наибольшее количество голосов телезрителей, а также проект "Голос країни".

Группа Freedom jazz, в состав которой входят только девушки, вышла в финал Нацотбора на "Евровидение 2019" с песней Сupidon. Выступление девушек настолько понравилось и судьям, и зрителям, что те и другие поставили им наивысший балл. Отметим, что Freedom Jazz – кавер-группа и в полуфинале они впервые исполнили авторскую песню.

Группа KAZKA своим выступлением вызвала множество споров в сети. Многие считают, что вживую конкурсная песня Apart звучит не так хорошо, как в записи. Тем не менее судьи позитивно оценили выступление группы и саму композицию.

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