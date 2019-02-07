"Евровидение 2019": объявлена цена билетов на песенный конкурс

Стоимость билетов стартует от 35 евро

"Евровидение 2019" Фото: Instagram

Только недавно были названы ведущие песенного конкурса "Евровидение 2019", как теперь израильское агентство Leaan, занимающееся продажей билетов, объявило стоимость билетов на песенный конкурс.

Сообщается, что цены на сидячие места будут от 35 до 150 евро. Места в фан-зоне обойдутся зрителям в 120 евро. Места премиум-класса – 2999 евро.

Также у зрителей есть возможность попасть на репетиции "Евровидения-2019". Разовое посещение репетиции будет стоить 15 евро.

Отметим, что сейчас Тель-Авив готовится принять около 18 000 туристов, которые приедут посмотреть конкурсные выступления. В связи с этим местные отели начали поднимать цены на проживание. В среднем, шесть ночей на двоих обойдется в 20 000 шекелей или 5 500 долларов.

Напомним, международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию. Уже выбрана локация – мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv. Кроме того, международный песенный конкурс объявил даты выступлений представителей стран в первом и втором полуфиналах.

Смотрите видео о том, чем будет удивлять Евровидение-2019:

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