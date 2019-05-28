Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Евровидение 2019: одна из стран-участников выдвинула требование

Литва не попала в финал из-за ошибки в голосовании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:07
Евровидение 2019
Евровидение 2019
Фото: Getty Images

Представитель Литвы Юриус Векленко не попал в финал песенного конкурса Евровидение 2019 из-за ошибки в подсчете голосов. В связи с этим Литовский общественный вещатель LRT обратится в Европейский вещательный союз (EBU) за разъяснением по поводу учета голосов Италии, которые напрямую повлияли на выход Литвы в финал.

Как прошел финал Евровидения 2019 в Тель-Авиве - смотрите в нашем сюжете:

Согласно результатам голосования, литовскому певцу не хватило всего лишь одного балла до выхода в финал. Литва заняла 11 место, набрав 93 очка.

Однако результаты, обнародованные итальянским вещателем RAI, отличаются от тех, которые зарегистрированы на официальном сайте Евровидения. Как оказалось, итальянские телезрители дали Юриусу Векленко на один балл больше — ровно столько не хватало Литве для выхода в финал.

В свою очередь итальянцы подтвердили правильность обновленных результатов и теперь LRT намерен официально подать заявку в EBU с просьбой дать разъяснения по поводу голосования итальянской аудитории, а также получить финансовую компенсации.

Напомним, ранее организаторы заявили о введении санкций. В официальном заявлении Европейского вещательного союза сказано, что политические жесты напрямую противоречат правилам конкурса. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Верка Сердючка поделилась подробностями участия в Евровидении 2019 Евровидение 2019: организаторы вводят санкции "Вы серьезно?" Бурная реакция Сергея Лазарева на баллы жюри Евровидение 2019: хронология, скандалы и актуальные подробности Евровидение 2019: как победителя Дункана Лоуренса встречали в Нидерландах
Литва Евровидение шоу-бизнес Евровидение 2019
Реклама

Новости партнеров

Шикарное горячее блюдо. Просто и очень вкусно
Шикарное горячее блюдо. Просто и очень вкусно
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Необычная творожная запеканка без муки и манки. Тает во рту
Необычная творожная запеканка без муки и манки. Тает во рту

Популярные статьи

Сегодня, 18:41Wellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Сегодня, 16:48Wellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Сегодня, 15:30Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Сегодня, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Сегодня, 09:00Афиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Вчера, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

26 маяШоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

Новости партнеров

Салат
Салат "Объедение" на Новый год
Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица
Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Сын Кристины Орбакайте встретил день рождения с мачехой
Сын Кристины Орбакайте встретил день рождения с мачехой
Очень быстрый ужин за 30 минут! Вкусно, просто и все сыты
Очень быстрый ужин за 30 минут! Вкусно, просто и все сыты
Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее
Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь