Евровидение 2019: одна из стран-участников выдвинула требование

Литва не попала в финал из-за ошибки в голосовании

Евровидение 2019 Фото: Getty Images

Представитель Литвы Юриус Векленко не попал в финал песенного конкурса Евровидение 2019 из-за ошибки в подсчете голосов. В связи с этим Литовский общественный вещатель LRT обратится в Европейский вещательный союз (EBU) за разъяснением по поводу учета голосов Италии, которые напрямую повлияли на выход Литвы в финал.

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Согласно результатам голосования, литовскому певцу не хватило всего лишь одного балла до выхода в финал. Литва заняла 11 место, набрав 93 очка.

Однако результаты, обнародованные итальянским вещателем RAI, отличаются от тех, которые зарегистрированы на официальном сайте Евровидения. Как оказалось, итальянские телезрители дали Юриусу Векленко на один балл больше — ровно столько не хватало Литве для выхода в финал.

В свою очередь итальянцы подтвердили правильность обновленных результатов и теперь LRT намерен официально подать заявку в EBU с просьбой дать разъяснения по поводу голосования итальянской аудитории, а также получить финансовую компенсации.

Напомним, ранее организаторы заявили о введении санкций. В официальном заявлении Европейского вещательного союза сказано, что политические жесты напрямую противоречат правилам конкурса.

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