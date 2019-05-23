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"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Оказалось, что организаторы допустили ошибку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Евровидение 2019
Евровидение 2019
Фото: eurovision.tv

Песенный конкурс "Евровидения 2019" уже отгремел в Израиле, а вот страсти и скандалы вокруг него не утихают до сих пор. Ранее в СМИ появилась информация о том, что результаты голосования могут аннулировать из-за нарушений участников. И через несколько дней организаторы конкурса опубликовали новый список с результатами голосования, где были внесены большие правки.

Как прошел финал Евровидения 2019 в Тель-Авиве - смотрите в нашем сюжете:

Ошибку в подсчете очков финалистов "Евровидения" вызвало то, что национальное жюри Беларуси отстранили от голосования. Следовательно, изменилась и рейтинговая таблица. Об этом сообщили сами организаторы в официальном заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

"ЕВU может подтвердить, что в результате стандартной практики просмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам EBU мы хотели бы скорректировать финальные результаты согласно правилам", – сказано в заявлении организаторов конкурса.

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Также представители EBU добавили, что перераспределение баллов не повлияло на тройку победителей, за что первое место, как и ранее, принадлежит представителю Нидерландов, второе место – Италии, а третье – России.

Обновлены результаты финала "Евровидения 2019":

1. Нидерланды – 498 баллов

2. Италия – 472 балла

3. Россия – 370 баллов

4. Швейцария – 364 балла

5. Швеция – 334 балла

6. Норвегия – 331 балл

7. Северная Македония – 305 баллов

8. Азербайджан – 302 балла

9. Австралия – 284 балла

10. Исландия – 232 балла

11. Чехия – 157 баллов

12. Дания – 120 баллов

13. Кипр – 109 баллов

14. Мальта – 107 баллов

15. Словения – 105 баллов

16. Франция – 105 баллов

17. Албания – 90 баллов

18. Сербия – 89 баллов

19. Сан-Марино – 77 баллов

20. Эстония – 76 баллов

21. Греция – 74 балла

22. Испания – 54 балла

23. Израиль – 35 баллов

24. Беларусь – 31 балл

25. Германия – 24 балла

26. Великобритания – 11 баллов

Напомним, ранее организаторы заявили о введении санкций. В официальном заявлении Европейского вещательного союза сказано, что политические жесты напрямую противоречат правилам конкурса. 

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Источник: Сегодня
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