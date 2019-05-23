"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования
Оказалось, что организаторы допустили ошибку
Песенный конкурс "Евровидения 2019" уже отгремел в Израиле, а вот страсти и скандалы вокруг него не утихают до сих пор. Ранее в СМИ появилась информация о том, что результаты голосования могут аннулировать из-за нарушений участников. И через несколько дней организаторы конкурса опубликовали новый список с результатами голосования, где были внесены большие правки.
Как прошел финал Евровидения 2019 в Тель-Авиве - смотрите в нашем сюжете:
Ошибку в подсчете очков финалистов "Евровидения" вызвало то, что национальное жюри Беларуси отстранили от голосования. Следовательно, изменилась и рейтинговая таблица. Об этом сообщили сами организаторы в официальном заявлении Европейского вещательного союза (EBU).
"ЕВU может подтвердить, что в результате стандартной практики просмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам EBU мы хотели бы скорректировать финальные результаты согласно правилам", – сказано в заявлении организаторов конкурса.
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Также представители EBU добавили, что перераспределение баллов не повлияло на тройку победителей, за что первое место, как и ранее, принадлежит представителю Нидерландов, второе место – Италии, а третье – России.
Обновлены результаты финала "Евровидения 2019":
1. Нидерланды – 498 баллов
2. Италия – 472 балла
3. Россия – 370 баллов
4. Швейцария – 364 балла
5. Швеция – 334 балла
6. Норвегия – 331 балл
7. Северная Македония – 305 баллов
8. Азербайджан – 302 балла
9. Австралия – 284 балла
10. Исландия – 232 балла
11. Чехия – 157 баллов
12. Дания – 120 баллов
13. Кипр – 109 баллов
14. Мальта – 107 баллов
15. Словения – 105 баллов
16. Франция – 105 баллов
17. Албания – 90 баллов
18. Сербия – 89 баллов
19. Сан-Марино – 77 баллов
20. Эстония – 76 баллов
21. Греция – 74 балла
22. Испания – 54 балла
23. Израиль – 35 баллов
24. Беларусь – 31 балл
25. Германия – 24 балла
26. Великобритания – 11 баллов
Напомним, ранее организаторы заявили о введении санкций. В официальном заявлении Европейского вещательного союза сказано, что политические жесты напрямую противоречат правилам конкурса.
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