"Евровидение 2019": организаторы рассказали о влиянии обстрелов на проведение конкурса

Конкурс совсем скоро стартует в Тель-Авиве

Евровидение 2019 Фото: Facebook

Вокруг проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2019" в Израиле не раз возникало много проблемных вопросов. Одним из самых острых остается – сложная военная ситуация в регионе. Территория Израиля регулярно обстреливается со стороны сектора Газа. Общественность обеспокоена безопасностью участников и гостей "Евровидения". Возможность срыва конкурса боевиками не раз обсуждалась в СМИ.

Организаторы конкурса решили нарушить молчание и прокомментировать влияние обстрелов на подготовку и проведение "Евровидения" в Тель-Авиве, передает израильский общественный вещатель Kan.

"В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса "Евровидение" состоятся, как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу", – заявила корпорация.

Напомним, первый и второй полуфиналы "Евровидения пройдут 14 и 16 мая соответственно. Финал состоится 18 мая. Украина в этом году не принимает участие в конкурсе, а украинские зрители не смогут голосовать за понравившегося конкурсанта.

Ранее мы сообщали где и когда смотреть второй полуфинал "Евровидения 2019".

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