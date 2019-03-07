"Евровидение 2019": появились новые прогнозы букмекеров

Букмекеры продолжают прогнозировать победу представителю России

"Евровидение" Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

"Евровидение 2019" в Тель-Авиве состоится всего через два месяца, и чем ближе май, тем активнее букмекеры делают ставки на победителя. Так, появились новые прогнозы относительно турнирной таблицы "Евровидения 2019".

По мнению букмекеров, победителем "Евровидения 2019" станет представитель России Сергей Лазарев. Вторую строчку займет Швеция, а третье место достанется Италии. Отметим, ранее на первой позиции тоже был Сергей Лазарев, а Украина занимала третье место. Однако позже стало известно, что Украина отказалась от участия в "Евровидении 2019".

Турнирная таблица "Евровидения 2019" по версии букмекеров:

Турнирная таблица "Евровидения 2019" – прогнозы букмекеров Фото: eurovision.tv

Напомним, "Евровидение 2019" состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве, Израиль.

Ранее стало известно, что продажа билетов на "Евровидение 2019" приостановлена из-за нарушений до выяснения обстоятельств. Оказалось, что компания по реализации распределила лучшие места между высокопоставленными деятелями культуры и журналистами. В связи с этим корпорация общественного вещания Израиля распорядилась аннулировать билеты на "Евровидение 2019", проданные против правил.

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