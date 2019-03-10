"Евровидение 2019": Сергей Лазарев представил песню

Клип опубликован на YouTube-канале артиста

Сергей Лазарев Фото: instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев, который получил право представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года, представил песню под названием Scream ("Крик").

Конкурсную песню написал российский певец Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон.

"Мы решили отойти от любых компьютерных спецэффектов и "синтетической" жвачки, которыми сегодня переполнены экраны и рассказали о чувствах "теплыми" аналоговыми приемами", – написано под постом в Instagram-аккаунте Лазарева.

Напомним, НОТУ отказалась от участия в "Евровидении 2019" в связи с неподписанием договора победителем Нацотбора 2019 певицей MARUV. К тому же НОТУ предложила поехать на "Евровидение 2019" вместо MARUV финалистам Нацотбора, занявшим второе и третье места – Freedom Jazz и KAZKA, однако артисты отказались.

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