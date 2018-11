"Евровидение-2019": стало известно, какие страны примут участие в конкурсе

Свое участие в музыкальном соревновании подтвердили 42 страны

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2019", который пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве, обнародовал список стран, которые подтвердили свое участие.

Так, уже точно известно, что за главный приз поборются представители 42 стран. Соответствующая информация появилась на официальной странице песенного соревнования в Twitter.

We have a number- 42!

These are the countries who will participate in the 64th @Eurovision Song Contest in @TelAviv!

Excited already to see you all this spring!



