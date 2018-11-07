"Евровидение-2019": стало известно, какие страны примут участие в конкурсе

Свое участие в музыкальном соревновании подтвердили 42 страны

Евровидение-2019. Фото: скриншот https://eurovisionworld.com

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2019", который пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве, обнародовал список стран, которые подтвердили свое участие.

Так, уже точно известно, что за главный приз поборются представители 42 стран. Соответствующая информация появилась на официальной странице песенного соревнования в Twitter.

We have a number- 42!

These are the countries who will participate in the 64th @Eurovision Song Contest in @TelAviv!

Excited already to see you all this spring!



#esc @kann #esc2019 pic.twitter.com/D4bQwYxj6A — KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) 7 ноября 2018 г.

Своих участников на конкурс отправят следующие страны: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, РФ, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

"В прошлом году Нетта решилась на мечту и выиграла конкурс в Лисабоне и таким образом привезла "Евровидение" в Израиль. Мы в восторге от того, что в Тель-Авиве будут представлены 42 страны и надеемся, что участвующие вещатели будут воодушевлены той же мечтой", – прокомментировал исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

Нетта Барзилай из Израиля победила на "Евровидении-2018" Фото: Getty

Напомним, что выбирать представителя от Украины будут на нацотборе в следующем году. Уже известно, когда пройдет отбор и кто будет его ведущим.