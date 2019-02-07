"Евровидение 2019": Украина вошла в тройку лидеров по версии букмекеров
Букмекеры считают, что Украина займет третье место на "Евровидении 2019"
"Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16, 18 мая, и букмекеры активно делают ставки на победителя. Так, по последним данным, победу пророчат России, которую, вероятно, вновь представит Сергей Лазарев. Сразу после России в списке расположилась Швеция. А вот третье место, по текущим прогнозам букмекеров, займет Украина. Список потенциальных лидеров "Евровидения 2019" появился на сайте песенного конкурса.
Отметим, пока прогнозы букмекеров сложно назвать объективными, ведь имя представителя Украины на "Евровидении 2019" станет известно лишь 23 февраля – на финале Нацотбора. К слову, на Cегодня.Lifestyle тоже можно проголосовать за своего фаворита – переходите по ссылке.
Напомним, первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019" состоится уже в эту субботу, 9 февраля. Ознакомиться со списком участников первого полуфинала и послушать их песни можно здесь.
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