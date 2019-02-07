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"Евровидение 2019": Украина вошла в тройку лидеров по версии букмекеров

Букмекеры считают, что Украина займет третье место на "Евровидении 2019"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:57
"Евровидение 2019" Фото: twitter.com/eurovision
"Евровидение 2019"
Фото: twitter.com/eurovision

"Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16, 18 мая, и букмекеры активно делают ставки на победителя. Так, по последним данным, победу пророчат России, которую, вероятно, вновь представит Сергей Лазарев. Сразу после России в списке расположилась Швеция. А вот третье место, по текущим прогнозам букмекеров, займет Украина. Список потенциальных лидеров "Евровидения 2019" появился на сайте песенного конкурса. 

Фото: PrtSc from eurovisionworld.com

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Отметим, пока прогнозы букмекеров сложно назвать объективными, ведь имя представителя Украины на "Евровидении 2019" станет известно лишь 23 февраля – на финале Нацотбора. К слову, на Cегодня.Lifestyle тоже можно проголосовать за своего фаворита – переходите по ссылке.

Напомним, первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019" состоится уже в эту субботу, 9 февраля. Ознакомиться со списком участников первого полуфинала и послушать их песни можно здесь.

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