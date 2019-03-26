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"Евровидение 2019" в Израиле под угрозой срыва – СМИ

"Евровидение 2019" может не состояться по причине обстрелов в Израиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
"Евровидение 2019"
"Евровидение 2019"
Фото: eurovision.tv

"Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве, Израиль, 14, 16 и 18 мая. Однако, по последним сообщениям СМИ, Международный песенный конкурс под угрозой срыва в результате небезопасной ситуации в стране.

25 марта утром стало известно о попадании запущенной из сектора Газа (территория Палестины) ракеты в жилой дом, который находится в 17 километрах от места проведения "Евровидения 2019". Это была одна из 30 ракет, которые Палестина выпустила по Израилю после того, как Президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты – спорную территорию – собственностью Израиля. На данный момент военные действия лишь усиливаются.

"Евровидение"
"Евровидение"
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

В свою очередь, официальные представители EBU в комментарии The Jerusalem post заявили, что подготовка к "Евровидению 2019" активно ведется.

"Охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для EBU. Мы продолжаем работать вместе с KAN и соответствующими израильскими властями для обеспечения благополучия всех, кто готовится к "Евровидению" в мае и участвует в нем. Мы будем продолжать внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле", – говорится в сообщении.

Смотрите видео о последних событиях в Израиле:

Ранее Сегодня.Lifestyle подготовили две подборки: участники первого полуфинала и их песни, а также участники второго полуфинала "Евровидения 2019".

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