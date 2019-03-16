"Евровидение 2019": все участники первого полуфинала и их песни

В первом полуфинале "Евровидения 2019" выступят 17 участников

"Евровидение 2019": все участники первого полуфинала и их песни Фото: Сегодня

"Евровидение 2019" пройдет в Тель-Авиве, Израиль. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая, а финал, где определится победитель "Евровидения 2019", – 18 мая.

Украина не будет участвовать в Международном конкурсе. НОТУ не смогла договориться с победительницей Нацотбора 2019 MARUV, а другие финалисты тоже отказались представлять Украину на "Евровидении" в этому году.

Итак, в первом полуфинале "Евровидения 2019" выступят 17 стран-участников: Словения, Беларусь, Черногория, Кипр, Сербия, Польша, Венгрия, Чехия, Финляндия, Эстония, Португалия, Исландия, Грузия, Австралия, Сан-Марино, Греция, Бельгия. Все конкурсанты уже презентовали свои песни, с которыми представят свои страны на "Евровидении".

Зала Краль и Гашпер Шантл – Sebi (Словения)

Zala Kralj & Gašper Šantl – относительно новый словенский дуэт, который объединил свои силы в 2017 году. До встречи оба артиста были сосредоточены на развитии своей карьеры на музыкальной сцене Словении.

Зена – Like it (Беларусь)

Зена, она же Зина Куприянович, родилась 17 сентября 2002 года в Минске. Будучи молодой артисткой, певица получила множество наград, в том числе первое место на детском конкурсе "Славянский базар" в Витебске в 2014 году. В 2016 году Зена была также голосом Моаны, главной героини в русской версии одноименного фильма Disney.

D mol - Heaven (Черногория)

D mol – молодая черногорская вокальная группа из шести человек, которая сформировалась в частной музыкальной школе Daniel Alibabic. В качестве наставника группы выступает Alibabic, бывший участник коллектива No Name – представителя Черногории на "Евровидении 2005" в Киеве.

Tamta – Replay (Кипр)

Tamta родилась и выросла в Грузии. Она переехала в Грецию в возрасте 22 лет и приняла участие в телешоу "Греческий идол", заняв второе место. В настоящее время является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в греческой поп-музыкальной индустрии, а также считается одним из лучших вокалистов Греции.

Невена Божович – Kruna (Сербия)

Невена Божович будет представлять Сербию после победы в Нацотборе. Это не первый опыт участия в конкурсе, Невена заняла третье место на детском "Евровидении 2007" и была участницей группы "My 3", которая представляла Сербию на "Евровидении 2013".

Tulia - Fire of Love (Pali się) (Польша)

Все началось в октябре 2017 года, когда Depeche Mode опубликовали на своей официальной фан-странице интересную фолк-версию одного из своих главных хитов "Enjoy the Silence", созданную четырьмя уникальными и талантливыми девушками из Щецина. Сегодня Tulia являются представительницами Польши на "Евровидении 2019".

Йоци Папаи - Az én apám (Венгрия)

Музыка всегда звучала в семье Йоци Папаи, так как его отец был руководителем большого цыганского оркестра. В возрасте четырех лет он выбрал тот же путь, что и Папаи-старший, когда впервые взял в руки гитару, инструмент, с которым с тех пор не разлучается.

Lake Malawi - Friend of a Friend (Чехия)

Lake Malawi – инди-поп-группа, основанная в 2013 году Альбертом Черны. Изначально Lake Malawi собирались реализоваться за пределами Чехии, и весь их репертуар был на английском языке.

Даруде и Себастьян Рейман - Look Away (Финляндия)

Даруде является одним из самых успешных финских артистов современной эпохи. В разгар трансового бума начала 2000-х годов Даруде, он же Вилле Виртанен, создал сингл "Песчаная буря". Этот трек стал одним из самых продаваемых танцевальных синглов в истории электронной танцевальной музыки.

Виктор Крон – Storm (Эстония)

Виктор Крон родился в 1992 году в Швеции. Он вырос в музыкальной семье, его бабушка была певицей, а дедушка – скрипачом, но только когда родители купили ему первую гитару в возрасте 12 лет, он стал заниматься музыкой. В 14 лет он начал петь и писать собственные песни, а когда ему было 18, он получил возможность поехать в Соединенные Штаты, чтобы сочинять музыку в Теннесси, Нью-Йорке и культовой студии Capitol Records в Лос-Анджелесе.

Конан Осирис - Telemoveis (Португалия)

Конан Осирис – псевдоним 30-летнего Тиаго Миранды. Он родился в Лиссабоне 5 января, в тот же день, что и Хаяо Миядзаки, режиссер анимационного фильма "Конан – мальчик из будущего", которым вдохновился Тиаго. Вторая половина его псевдонима, Осирис, происходит от символа возрождения и воскресения в египетской мифологии.

Hatari - Hatrið mun sigra (Исландия)

Коллектив Hatari позиционирует себя как "антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ" и с гордостью представляет Исландию на "Евровидении 2019".

Отар Немсадзе - Sul tsin iare (Грузия)

Отар Немсадзе родился 18 июня 1989 года в городе Гори, расположенном в восточной части Грузии. В возрасте трех лет мама начала учить его пению, и, как видим, весьма успешно. В 2013 году Отар участвовал в шоу "Голос країни" в команде Святослава Вакарчука.

Кейт Миллер-Хейдке – Zero Gravity (Австралия)

Кейт Миллер-Хайдке – отмеченная наградами певица и автор песен, которая путешествует по мирам современной эстрады, фолка и оперы. Она выпустила четыре студийных альбома в Австралии, достигнув мультиплатинового статуса. Ее последний альбом "O Vertigo" дебютировал под номером четыре в чартах австралийских альбомов, побил рекорды австралийского краудфандинга и был номинирован на премию ARIA.

Серхат - Say Na Na Na (Сан-Марино)

В этом году Серхат во второй раз будет представлять Сан-Марино на "Евровидении". Он является опытным певцом, автором песен, музыкальным продюсером, а также продюсировал телевизионные шоу, и все это с дипломом квалифицированного стоматолога.

Кэтрин Дуска – Better Love (Греция)

Кэтрин Дуска – греко-канадская певица и автор песен, в настоящее время проживающая в Афинах. Ее известный дебютный альбом Embodiment был выпущен в 2016 году Minos EMI/Universal Records, а в 2018 году ее сингл Fire Away был выбран для официальной телевизионной рекламной кампании на канадском телевидении.

Элиот – Wake up (Бельгия)

Элиот будет представлять свою страну на 64-м конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве. Его песня Wake Up была написана Пьером Дюмулиным. Пьер приложил руку к City Lights, меланхоличной поп-балладе в исполнении Бланш, которая заняла четвертое место на конкурсе "Евровидение 2017".

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