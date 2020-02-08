Евровидение 2020: бандуристка Марина Круть стала фавориткой Нацотбора
Бандуриста получила наивысший балл от зрителей и судей
Фавориткой первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020" стала украинская бандуристка Марина Круть с песней "99". По результатам судейского и зрительского голосований, певица получила наивысший балл 8, что позволило ей пройти в финал конкурса.
В чувственной композиции KRUTЬ спела о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для продолжения своего пути. Интересно, что все собранные деньги на предстоящую свадьбу она потратила на подготовку к Нацотбору. Более того, специально для выступления был создан мультфильм, который транслировали на задних экранах сцены. Сама Марина Круть уверенна, что бандура способна покорить сердца миллионов европейских слушателей.
Девушка родом из Хмельницкого уже более 14 лет занимается музыкой. Марина Круть работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг самобытного голоса. Ее наставником и учителем является Миша Клименко (Adam), который выступил саунд-продюсером альбома девушки ALBINO. Бандуристка часто представляет Украину на различных фестивалях, а также принимала участие в талант-шоу.
На протяжении полугода артистка проживала в Китае, где ей успешно удавалось строить карьеру. Но Марина решила вернуться в Украину и продолжила свой творческий путь.
Видео выступлений остальных участников Нацотбора в Украине смотрите в материале Сегодня.Lifestyle. А также узнайте, как голосовали зрители и судьи первого полуфинала.
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.
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