Евровидение 2020: бандуристка Марина Круть стала фавориткой Нацотбора

Бандуриста получила наивысший балл от зрителей и судей

Марина Круть Фото: instagram.com/eurovision.ua

Фавориткой первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020" стала украинская бандуристка Марина Круть с песней "99". По результатам судейского и зрительского голосований, певица получила наивысший балл 8, что позволило ей пройти в финал конкурса.

В чувственной композиции KRUTЬ спела о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для продолжения своего пути. Интересно, что все собранные деньги на предстоящую свадьбу она потратила на подготовку к Нацотбору. Более того, специально для выступления был создан мультфильм, который транслировали на задних экранах сцены. Сама Марина Круть уверенна, что бандура способна покорить сердца миллионов европейских слушателей.

Что известно о Марине Круть?

Девушка родом из Хмельницкого уже более 14 лет занимается музыкой. Марина Круть работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг самобытного голоса. Ее наставником и учителем является Миша Клименко (Adam), который выступил саунд-продюсером альбома девушки ALBINO. Бандуристка часто представляет Украину на различных фестивалях, а также принимала участие в талант-шоу.

На протяжении полугода артистка проживала в Китае, где ей успешно удавалось строить карьеру. Но Марина решила вернуться в Украину и продолжила свой творческий путь.

Видео выступлений остальных участников Нацотбора в Украине смотрите в материале Сегодня.Lifestyle. А также узнайте, как голосовали зрители и судьи первого полуфинала.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

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