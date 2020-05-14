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Евровидение-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию второго концерта

Голосование за участников сегодня не будет проводиться

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:35

Сегодня, 14 мая, состоится второй альтернативный онлайн-концерт "Евровидения-2020", который был запланирован вместо полуфиналов песенного конкурса 12 и 14 мая. Напомним, что вместо грандиозного финала 16 мая состоится шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет").

Посмотреть второй онлайн-концерт Eurovision Song Celebration-2020 – Part 2 можно на официальном YouTube-канале "Евровидения". В 22:00 по киевскому времени поклонники конкурса смогут увидеть клипы на песни исполнителей, которые должны были выступать во втором полуфинале в Роттердаме: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.

Отметим, что во время онлайн-трансляции традиционного голосования за участников не будет.

Более подробно о новом формате "Евровидения" в 2020 году смотрите в сюжете:

Напомним, что 12 мая состоялся первый онлайн-концерт "Чествование песен "Евровидения", в рамках которого выступила украинская группа Go_A.

Напомним, что вместо грандиозного финала 16 мая состоится шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет").

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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