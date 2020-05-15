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Евровидение-2020: где смотреть финал конкурса

Прямая трансляция начнется в субботу, 16 мая

Инна Петрова
Сегодня, 19:30

В субботу, 16 мая, состоится финал онлайн-шоу Europe Shine A Light. Напомним, что из-за пандемии коронавируса, традиционный конкурс "Евровидение" отменили. Вместо этого организаторы приняли решение порадовать поклонников шоу по всему миру и провести альтернативное "Евровидение" онлайн. Сайт Сегодня.Lifestyle рассказывает, где смотреть финал конкурса "Евровидение-2020" онлайн.

12 мая состоялся первый онлайн-концерт "Чествование песен "Евровидения", в рамках которого выступила украинская группа Go_A. 14 мая, прошел второй онлайн-концерт "Евровидения-2020", где появилась украинская певица Джамала. Артистка находясь дома, записала видео, в котором исполнила фрагмент песни Arcade победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса.

Где смотреть финал "Евровидения-2020"
Где смотреть финал "Евровидения-2020"
Фото: eurovision.tv

Отметим, что в этом году привычное голосование, которое определяет победителя, серебряных и бронзовых призеров конкурса, отменили. Поэтому в финальном концерте, 16 мая, зрители услышат всех участников от 41 страны.

Где и когда смотреть финальное шоу Europe Shine A Light?

"Евровидение-2020" прямая трансляция состоится в субботу, 16 мая, в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть его можно будет на телеканале "UA: Перший", официальном YouTube-канале "Евровидения" и сайте eurovision.tv. Также транслировать Europe Shine A Light будет 41 страна. На протяжении двух часов зрители смогут наслаждаться выступлениями участников из разных стран.

Об организации "Евровидения" в условиях пандемии узнайте в сюжете:

Смотрите видео всех участников шоу альтернативного "Евровидения-2020" Europe Shine A Light здесь.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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