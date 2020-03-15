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Евровидение-2020: Go_A прокомментировали прогнозы букмекеров

Украинскому коллективу пророчат последние места на конкурсе

Инна Петрова
Сегодня, 17:56

Букмекеры прогнозируют Украине последние места на конкурсе "Евровидение-2020", проведение которого оказалось под угрозой срыва из-за эпидемии коронавируса. Коллектив Go_A прокомментировал слова экспертов.

Накануне Go_A изменили песню Solovey для выступления на "Евровидении-2020", что пришлось по вкусу не всем украинцам. Музыканты также прокомментировали прогнозы букмекеров касательно того, какое место Украина займет в этом году на конкурсе.

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Так, предполагается, что Go_A не войдут даже в 20-ку финальной турнирной таблиці "Евровидения-2020". Коллектив же убежден, что пока не стоит делать никаких выводов, ведь до самого конкурса еще далеко.

"В финале Нацотбора букмекеры ставили нас на последние места. Мой друг поставил на нас 250 гривен и выиграл 19 тысяч. Поэтому, мне кажется, то, что пишут букмекеры не имеет значения, ведь основные ставки будут составлены после первых репетиций Евровидения. Сейчас мы на это вообще не обращаем внимания, все силы вкладываем в подготовку. Есть цель, чтобы украинская песня впервые прозвучала на сцене Евровидения", – прокомментировала солистка группы Go_A Екатерина Павленко ведущей Кате Осадчей.

Смотрите, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020":

Важно отметить, что Go_A стали первыми победителями Национального отбора, которые будут исполнять на песенном конкурсе "Евровидение" песню на украинском языке. Вокалистка Екатерина Павленко также поделилась образом, созданным специально для выступления в Роттердаме.

Ранее мы писали, что представители России на "Евровидении-2020" нарушили правила конкурса.

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