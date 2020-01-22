Евровидение 2020: как изменились ставки на победителя после объявления участников украинского Нацотбора

Букмекеры больше не прогнозируют победу России

Нацотбор на Евровидение 2020: участники второго полуфинала Фото: Facebook Евровидение Украина

Недавно появились первые ставки букмекеров на победителя Евровидения 2020 в Нидерландах. Тогда победу прогнозировали представителю России, который, к слову, еще не определен. А пока организаторы украинского Нацотбора на Евровидение 2020 объявили результаты жеребьевки, ставки букмекеров на победителя международного конкурса немного изменились.

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Так, если ранее победу на Евровидении 2020 прогнозировали России, то теперь на первом месте оказалась Италия, которая до этого занимала третью строчку и тоже пока не назвала своего представителя. Украина по-прежнему занимает девятое место в таблице, однако ситуация может измениться после результатов Нацотбора.

Кто победит на Евровидении 2020 – ставки букмекеров/eurovisionworld.com

Напомним, представитель Украины на Евровидении 2020 в Роттердаме будет определен в финале Нацотбора – 22 февраля. Пока рекомендуем ознакомиться с полуфиналистами Нацотбора и послушать песни, с которыми они намерены покорять международный конкурс.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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