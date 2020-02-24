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Евровидение-2020: какое место займет Украина по версии букмекеров

В Украине состоялся Нацотбор на Евровидение-2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:23

Всего 78 дней осталось до песенного конкурса "Евровидение-2020", и ставки букмекеров на победителя становятся все актуальнее. Тем более, что большинство стран уже определились с представителями на международном конкурсе. В том числе и Украина: в результате Нацотбора стало известно, что на "Евровидение-2020" в Роттердам поедет группа Go-A.

Отметим, еще несколько дней назад лидером турнирной таблицы конкурса, по мнению букмекеров, была Италия. Однако сейчас первая позиция – у Литвы. На втором месте – Италия, а третью строчку занимает Румыния. Украина, которая до этого занимала 20 позицию, после Нацотбора поднялась в турнирной таблице на две строчки и занимает 18 место.

"Евровидение-2020" – турнирная таблица (версия букмекеров):

  1. Литва
  2. Италия
  3. Румыния
  4. Швеция
  5. Болгария
  6. Россия
  7. Мальта
  8. Норвегия
  9. Дания
  10. Германия
Турнирная таблица "Евровидения-2020" – версия букмекеров/eurovisionworld.com

Узнайте также, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020":

Отметим, некоторые звезды раскритиковали выступление и песню представителей Украины на "Евровидении-2020" Go-A. К примеру, солист группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что это попытка "впарить" Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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