Евровидение-2020: какое место займет Украина по версии букмекеров
В Украине состоялся Нацотбор на Евровидение-2020
Всего 78 дней осталось до песенного конкурса "Евровидение-2020", и ставки букмекеров на победителя становятся все актуальнее. Тем более, что большинство стран уже определились с представителями на международном конкурсе. В том числе и Украина: в результате Нацотбора стало известно, что на "Евровидение-2020" в Роттердам поедет группа Go-A.
Отметим, еще несколько дней назад лидером турнирной таблицы конкурса, по мнению букмекеров, была Италия. Однако сейчас первая позиция – у Литвы. На втором месте – Италия, а третью строчку занимает Румыния. Украина, которая до этого занимала 20 позицию, после Нацотбора поднялась в турнирной таблице на две строчки и занимает 18 место.
- Литва
- Италия
- Румыния
- Швеция
- Болгария
- Россия
- Мальта
- Норвегия
- Дания
- Германия
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Отметим, некоторые звезды раскритиковали выступление и песню представителей Украины на "Евровидении-2020" Go-A. К примеру, солист группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что это попытка "впарить" Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной".
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020
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