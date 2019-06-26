Евровидение 2020: когда состоится конкурс в Нидерландах

Названы вероятные даты проведения Евровидения 2020

Евровидение Фото: eurovision.tv

Евровидение 2020 будет проходить в Нидерландах – благодаря победе Дункана Лоуренса на конкурсе в этом году. Мы уже рассказали, какие города претендуют на проведение Евровидения 2020, а теперь хотим поделиться датами, когда может состояться конкурс.

Все, что нужно знать о Евровидении 2019, – в нашем видео:

Евровидение 2019: результаты шоу в одном видео

Евровидение 2020 пройдет в Нидерландах в мае следующего года. Точные даты пока не объявлены, однако предполагаемые временные рамки уже появились на официальном сайте конкурса.

Во время недели Евровидения традиционно должны состояться три шоу: первый полуфинал – во вторник, второй полуфинал – в четверг, а также гранд-финал – в субботу.

Когда состоится Евровидение 2020 – вероятные даты:

28 апреля – 30 апреля – 2 мая

5 мая – 7 мая – 9 мая

12 мая – 14 мая – 16 мая – наиболее вероятные даты

19 мая – 21 мая – 23 мая

26 мая – 28 мая – 30 мая

Организаторы отмечают, что наиболее вероятные даты Евровидения 2020 - 12 мая – 14 мая – 16 мая, учитывая предстоящие мероприятия, которые могут повлиять на проведение песенного конкурса.

События, которые могут повлиять на дату Евровидения 2020:

День освобождения Нидерландов: 5 мая

Лига чемпионов УЕФА: полуфинал - 28-29 апреля и 5-6 мая, финал – 30 мая

Лига Европы УЕФА: полуфинал – 30 апреля и 7 мая

Кубок Германии по футболу: финал – 23 мая

Гран-при Голландии – Формула 1: дата неизвестна, но ожидается в один из первых двух выходных мая

Даты и место проведения Евровидения 2020 организаторы обещают объявить в августе 2019 года.

Напомним, узнать все подробности конкурса в этом году, посмотреть выступления участников и приглашенных звезд, ознакомиться с турнирной таблицей можно в нашей спецтеме Евровидение 2019.

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