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Евровидение 2020: когда состоится конкурс в Нидерландах

Названы вероятные даты проведения Евровидения 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Евровидение
Евровидение
Фото: eurovision.tv

Евровидение 2020 будет проходить в Нидерландах – благодаря победе Дункана Лоуренса на конкурсе в этом году. Мы уже рассказали, какие города претендуют на проведение Евровидения 2020, а теперь хотим поделиться датами, когда может состояться конкурс.

Все, что нужно знать о Евровидении 2019, – в нашем видео:


Евровидение 2019: результаты шоу в одном видео

Евровидение 2020 пройдет в Нидерландах в мае следующего года. Точные даты пока не объявлены, однако предполагаемые временные рамки уже появились на официальном сайте конкурса.

Во время недели Евровидения традиционно должны состояться три шоу: первый полуфинал – во вторник, второй полуфинал – в четверг, а также гранд-финал – в субботу.

Когда состоится Евровидение 2020 – вероятные даты:

  • 28 апреля – 30 апреля – 2 мая
  • 5 мая – 7 мая – 9 мая
  • 12 мая – 14 мая – 16 мая – наиболее вероятные даты
  • 19 мая – 21 мая – 23 мая
  • 26 мая – 28 мая – 30 мая

Организаторы отмечают, что наиболее вероятные даты Евровидения 2020 - 12 мая – 14 мая – 16 мая, учитывая предстоящие мероприятия, которые могут повлиять на проведение песенного конкурса.

События, которые могут повлиять на дату Евровидения 2020:

  • День освобождения Нидерландов: 5 мая
  • Лига чемпионов УЕФА: полуфинал - 28-29 апреля и 5-6 мая, финал – 30 мая
  • Лига Европы УЕФА: полуфинал – 30 апреля и 7 мая
  • Кубок Германии по футболу: финал – 23 мая
  • Гран-при Голландии – Формула 1: дата неизвестна, но ожидается в один из первых двух выходных мая

Даты и место проведения Евровидения 2020 организаторы обещают объявить в августе 2019 года.

Напомним, узнать все подробности конкурса в этом году, посмотреть выступления участников и приглашенных звезд, ознакомиться с турнирной таблицей можно в нашей спецтеме Евровидение 2019

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