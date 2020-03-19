Евровидение-2020: кто бы победил в конкурсе по просмотрам в YouTube

В 2020 году международный конкурс не состоится

В 2020 году международный конкурс "Евровидение" не состоится. Мероприятие отменили в связи с пандемией коронавируса. Организаторы мероприятия решили прислушаться к рекомендациям ВООЗ и признали проведение конкурса в мае невозможным. Многие предполагали, что "Евровидение-2020" проведут онлайн, однако было принято решение перенести конкурс на следующий год. Уже известно, состоится ли в Украине Нацотбор на "Евровидение-2021".

Таким образом, главная интрига конкурса – имя победителя "Евровидения", в этом году раскрыта не будет. И если букмекеры в последние недели пророчили победу представительнице Болгарии – Victoria с песней I Wanna Know, то по количеству просмотров в YouTube исполнительница занимает далеко не первое место. Давайте узнаем, как бы выглядела турнирная таблица "Евровидения-2020", если бы она базировалась на YouTube-просмотрах.

"Евровидение-2020" не состоится Фото: eurovision.tv

Абсолютным лидером являются представители России – группа Little Big. Колоссальный отрыв в 33 миллиона говорит сам за себя. На втором месте Азербайджан в лице Самиры Эфенди. Третья позиция у представителей Украины – Go_A.

Россия: Little Big, Uno – 35 миллионов 542 тысячи Азербайджан: Самира Эфенди, Cleopatra – 2 миллиона 470 тысяч Украина: Go_A, Solovey – 2 миллиона 178 тысяч Армения: Атена Манукян, Chains On You – 1 миллион 966 тысяч Болгария: VICTORIA, Tears Getting Sober – 1 миллион 624 тысячи Исландия: Daði og Gagnamagnið, Think About Things – 1 миллион 410 тысяч Швеция: Mamas, Move – 1 миллион 396 тысяч Швейцария: Gjon's Tears, Répondez-moi – 1 миллион 238 тысяч Австралия: Монтень, Don't Break Me – 1 миллион 74 тысячи Израиль: Иден Алене, Feker Libi – 1 миллион 39 тысяч

Узнайте подробности отмены "Евровидения-2020" в видео:

Напомним, многие уверены, что Мадонна предсказала отмену "Евровидения-2020". Поклонники вспомнили выступление певицы на конкурсе в прошлом году.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться