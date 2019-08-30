Евровидение 2020: назван город, в котором состоится конкурс

В 2020 году международный конкурс будет проходить в Нидерландах

Где состоится Евровидение 2020: назван город Фото: AFP

Победителем Евровидения 2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, поэтому в следующем году конкурс пройдет именно в этой стране. Ранее мы поделились списком городов, которые претендовали на проведение Евровидения 2020. Чуть позже стало известно, что столица Нидерландов, Амстердам, отказался принимать Евровидение.

Все, что нужно знать о Евровидении 2019, – в нашем видео:

Евровидение 2019: результаты шоу в одном видео

А сегодня, 30 августа, стало официально известно, в каком городе будет проходить конкурс. Так, Евровидение 2020 состоится в Роттердаме. Об этом сообщается на официальном сайте международного песенного конкурса.

Отметим, Роттердам был выбран в качестве принимающего города в результате тендера, в ходе которого в общей сложности пять голландских городов боролись за проведение крупнейшего в мире мероприятия с живой музыкой.



Евровидение 2020 Фото: eurovisionworld.com

Ранее мы также писали, что уже известно имя представителя Украины на детском Евровидении 2019. Отметим, что в Нацотборе принимала участие дочь Евгения Кошевого – Варвара.

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