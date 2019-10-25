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Евровидение 2020: назван новый слоган песенного конкурса

Организаторы конкурса опубликовали официальное видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Евровидение 2020 состоится в Роттердаме
Евровидение 2020 состоится в Роттердаме
Фото: eurovision.tv

В 2020 году международный песенный конкурс Евровидение благодаря победе Дункана Лоуренса будет проходить в Нидерландах. Зачастую Евровидение проходит в столице, однако Амстердам отказался принимать конкурс. В результате Евровидение 2020 состоится в Роттердаме. Теперь же конкурс получил новый официальный слоган.

Так, на официальном YouTube-канале международного конкурса было опубликовано видео, в котором впервые прозвучал слоган Евровидения 2020.

"Лозунг "Откройся" намеренно звучит неполно: откроемся друг другу. Откройся музыке. Откройся Роттердаму. Откройся... что бы вы ни выбрали! Почувствуйте свободу, чтобы закончить лозунг по-своему. Таким образом, мы лучше узнаем друг друга", – заявляет исполнительный продюсер конкурса Евровидение 2020 Ситце Баккер.

По словам организаторов, выбор слогана базировался на отражении самих голландцев, которые могли бы себя с помощью лозунга идентифицировать.

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"Это страна с открытым разумом, где люди высказывают свое мнение с уважением друг к другу. Мы также сочли важным выбрать тему, которая отражает дух нашего времени. Люди обеспокоены усилением поляризации, и свобода не столь очевидна для всех, как хотелось бы. Лозунг "Откройся" призывает открыться для других людей и для разных мнений", – сказано в сообщении.

Ранее мы также назвали ТОП-7 самых интересных мест в Роттердаме, в котором состоится Евровидение 2020.

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