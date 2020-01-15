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Евровидение 2020: назван представитель Франции на конкурсе

Евровидение 2020 будет проходить в Нидерландах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Представитель Франции на Евровидении 2020 Том Либ
Представитель Франции на Евровидении 2020 Том Либ

Всего четыре месяца осталось до международного конкурса Евровидение 2020, которое состоится в Роттердаме, Нидерланды. Страны-участницы одна за одной называют своих представителей. Так, стало известно, что Францию на Евровидении 2020 представит Том Либ. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Узнайте также, какие страны первыми определились с представителями на Евровидении 2020:

30-летний певец, актер и комик Том Либ был выбран общественным вещателем Франции. Пока не сообщается, с какой композицией артист выступит на сцене Евровидения 2020.

"Евровидение – это знаковое и объединяющее событие; я так горжусь тем, что представляю Францию, и не могу дождаться, когда это случится со всеми нами", – прокомментировал предстоящее участие в конкурсе Том Либ.

Отметим, в сентябре 2019 Том выпустил свой дебютный альбом Recollection. Клип Are We Too Late набрал 25 миллионов просмотров на YouTube.

Том также выступал на разогреве у таких всемирно известных артистов, как Стинг и Том Джонс. Его музыкальными вдохновителями являются мужчины-певцы, такие как Бен Ховард, Мэтт Корби, Бон Айвер и Джон Мэйер.

Напомним, представитель Украины на Евровидении 2020 определится 22 февраля – в финале Нацотбора. Уже известен второй член жюри конкурса.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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