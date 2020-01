Евровидение 2020: назван представитель Франции на конкурсе

Евровидение 2020 будет проходить в Нидерландах

Представитель Франции на Евровидении 2020 Том Либ

Всего четыре месяца осталось до международного конкурса Евровидение 2020, которое состоится в Роттердаме, Нидерланды. Страны-участницы одна за одной называют своих представителей. Так, стало известно, что Францию на Евровидении 2020 представит Том Либ. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

30-летний певец, актер и комик Том Либ был выбран общественным вещателем Франции. Пока не сообщается, с какой композицией артист выступит на сцене Евровидения 2020.

"Евровидение – это знаковое и объединяющее событие; я так горжусь тем, что представляю Францию, и не могу дождаться, когда это случится со всеми нами", – прокомментировал предстоящее участие в конкурсе Том Либ.

Отметим, в сентябре 2019 Том выпустил свой дебютный альбом Recollection. Клип Are We Too Late набрал 25 миллионов просмотров на YouTube.

Том также выступал на разогреве у таких всемирно известных артистов, как Стинг и Том Джонс. Его музыкальными вдохновителями являются мужчины-певцы, такие как Бен Ховард, Мэтт Корби, Бон Айвер и Джон Мэйер.

Напомним, представитель Украины на Евровидении 2020 определится 22 февраля – в финале Нацотбора. Уже известен второй член жюри конкурса.

