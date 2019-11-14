Евровидение 2020: назван список стран-участниц конкурса
В 2020 году в международном песенном конкурсе примут участие представители 41 страны
Международный песенный конкурс Евровидение 2020 будет проходить в Роттердаме – благодаря победе представителя Нидерландов Дункана Лоуренса. В начале октября были названы первые участники Евровидения, а теперь на официальном сайте конкурса появился список стран, которые подтвердили участие в Евровидении 2020.
Так, 35 стран в полуфиналах будут бороться за место в гранд-финале. Отметим, автоматически в главный этап конкурса проходят представители стран Большой пятерки (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании), а также Нидерландов, которые принимают Евровидение 2020.
- Албания
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Хорватия
- Кипр
- Чешская Республика
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Грузия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Северная Македония
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Россия
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Великобритания
Отметим, жеребьевка, определяющая, в каком полуфинале будет выступать каждая страна, состоится в Роттердаме 28 января.
Ожидается также, что в ближайшее время поступят в продажу билеты на репетиции, полуфинал и гранд-финал Евровидения 2020.
Напомним, организаторы украинского Нацотбора на Евровидение 2020 ввели новое правило для участников.
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