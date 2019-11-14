Евровидение 2020: назван список стран-участниц конкурса

В 2020 году в международном песенном конкурсе примут участие представители 41 страны

Евровидение 2020: полный список стран-участниц Фото: eurovision.tv

Международный песенный конкурс Евровидение 2020 будет проходить в Роттердаме – благодаря победе представителя Нидерландов Дункана Лоуренса. В начале октября были названы первые участники Евровидения, а теперь на официальном сайте конкурса появился список стран, которые подтвердили участие в Евровидении 2020.

Так, 35 стран в полуфиналах будут бороться за место в гранд-финале. Отметим, автоматически в главный этап конкурса проходят представители стран Большой пятерки (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании), а также Нидерландов, которые принимают Евровидение 2020.

Список стран-участниц Евровидения 2020 в Нидерландах

Албания Армения Австралия Австрия Азербайджан Беларусь Бельгия Болгария Хорватия Кипр Чешская Республика Дания Эстония Финляндия Франция Германия Грузия Греция Исландия Ирландия Израиль Италия Латвия Литва Мальта Молдова Нидерланды Северная Македония Норвегия Польша Португалия Румыния Россия Сан-Марино Сербия Словения Испания Швеция Швейцария Украина Великобритания

Отметим, жеребьевка, определяющая, в каком полуфинале будет выступать каждая страна, состоится в Роттердаме 28 января.

Ожидается также, что в ближайшее время поступят в продажу билеты на репетиции, полуфинал и гранд-финал Евровидения 2020.

Напомним, организаторы украинского Нацотбора на Евровидение 2020 ввели новое правило для участников.

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