Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

Узнайте, почему государство приняло решение больше не принимать участие в конкурсе

Евровидение Фото: AFP

Международный песенный конкурс Евровидение 2020 будет проходить в Роттердаме – благодаря победе представителя Нидерландов Дункана Лоуренса. Несмотря на то, что до конкурса осталось еще полгода, список стран-участников уже сформировался. Более того, Венгрия успела принять решение отказаться от конкурса.

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Как сообщает The Guardian, официально государство не указывало причин своего решения относительно участия в Евровидении 2020. Но по инсайдерской информации, Венгрия отказалась от песенного конкурса из-за "чрезмерной гомосексуальности".

"Вместо того, чтобы участвовать в Евровидении в 2020 году, мы будем поддерживать ценную продукцию, созданную талантливыми венгерскими поп-музыкантами", – написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ журналистам издания.

Также сообщается, что чиновник запустил так называемую инициативу "Семья прежде всего". Политик стремится популяризировать ценности традиционной семьи и изменить демографическую статистику. Перед этим Виктор Орбан публично заявлял, что усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества должно приравниваться к педофилии.

Напомним, организаторы украинского Нацотбора на Евровидение 2020 ввели новое правило для участников.

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