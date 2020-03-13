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Евровидение-2020 остается под угрозой срыва: когда решится судьба конкурса

Мэр Роттердама назвал даты, когда организаторы примут решение

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:01

На днях мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заверил, что решений касательно отмены "Евровидения-2020" из-за коронавируса еще не принималось. Но и нет никаких гарантий, что конкурс все таки состоится. Его судьба будет известна до 5-6 апреля.

В интервью RTV Rijnmond мэр Роттердама заявил, что последний срок принятия решения об отмене "Евровидения-2020" — это момент установки сцены. До этого времени точно будет известно, состоится в этом году конкурс или нет.

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"Для меня последний срок — это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", — заявил мэр.

Смотрите эксклюзивные подробности из-за кулис "Евровидения-2020":

По его словам, подготовка к "Евровидению-2020" идет по плану. Все страны-участницы уже выбрали своих конкурсантов и представили свои песни.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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Евровидение 2020
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