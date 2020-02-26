Евровидение-2020 под угрозой срыва: почему конкурс могут отменить

Известный иммунолог бьет тревогу из-за коронавируса

12 мая в Роттердаме стартует масштабный песенный конкурс "Евровидение-2020". Многие страны уже определились со своими представителями, но проведение конкурса оказалось под угрозой срыва из-за распространенной в мире эпидемии – коронавируса.

Ведущий нидерландский вирусолог Аб Остерхаус в статье Wiwibloggs выразил мнение, что конкурс может и не состояться, ведь организаторы не могут рисковать жизнями людей: "Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед "Евровидением". Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003".

В свою очередь, пресс-секретарь города Роттердам Ингрид Адриансе заявила, что они оценивают ситуацию и готовы к любым рискам.

"Мы внимательно следим за всем и готовы ко всем возможным рискам и угрозам. На основании этого проводится оценка необходимости дополнительных мер. Однако в настоящее время слишком рано комментировать возможные сценарии", – сказала Ингрид Адриансе.

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Eвропейский вещательный союз имеет опыт планирования кризисных ситуаций. У него всегда есть резервный план на случай, если принимающий город подвергнется непредвиденным обстоятельствам. Проведение конкурса могут перенести или ограничить количество зрителей в зале.

Напомним, что 22 февраля закончился финал Национального отбора на "Евровидение-2020". Согласно результатам голосования жюри и зрителей, Украину на международной арене в Роттердаме представит группа Go_A с аутентичной песней "Соловей". Все, что нужно знать о победителях Национального отбора – в нашем материале.

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