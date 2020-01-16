Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

Букмекеры прогнозируют победу России

Евровидение 2020 состоится в Роттердаме Фото: eurovision.tv

В 2020 году песенный конкурс Евровидение будет проходить в Роттердаме, Нидерланды. 12 мая состоится первый полуфинал, 14 мая – второй, 16 мая – гранд-финал, где определится победитель Евровидения 2020. И хотя большая половина участников пока не определилась, букмекеры уже делают первые ставки.

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Так, на сайте Евровидения уже появились прогнозы, согласно которым первое место достанется представителю России, который пока не назван. Отметим, в прошлом году на Евровидение от РФ во второй раз отправился Сергей Лазарев, который занял третье место.

Евровидение 2020 – первые ставки букмекеров/eurovisionworld.com

Украина, по мнению букмекеров, займет девятое место на конкурсе. Отметим, имя представителя Украины определится в финале Нацотбора 22 февраля.

Евровидение 2020 – первые ставки букмекеров

Россия Швеция Италия Норвегия Дания Нидерланды Австралия Бельгия Украина Испания

К слову, имена всех участников пока неизвестны, однако с представителями уже определились Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Кипр и Грузия. Так, от Испании на конкурсе выступит Блас Канто, Бельгию представит группа Hooverphonic, Болгарию – VICTORIA, Кипр – Sandro, Австрию – Винсент Буэно, Грузию – Торнике Кипиани, Нидерланды – Жангу Макрой, Францию – Том Либ. Подробнее о каждом участнике Евровидения 2020 – узнайте в нашем обзоре.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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