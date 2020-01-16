Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

Букмекеры прогнозируют победу России

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:52
Евровидение 2020 состоится в Роттердаме
Евровидение 2020 состоится в Роттердаме
Фото: eurovision.tv

В 2020 году песенный конкурс Евровидение будет проходить в Роттердаме, Нидерланды. 12 мая состоится первый полуфинал, 14 мая – второй, 16 мая – гранд-финал, где определится победитель Евровидения 2020. И хотя большая половина участников пока не определилась, букмекеры уже делают первые ставки.

Смотрите также видео о результатах Евровидения 2019:

Евровидение 2019: результаты шоу в одном видео

Так, на сайте Евровидения уже появились прогнозы, согласно которым первое место достанется представителю России, который пока не назван. Отметим, в прошлом году на Евровидение от РФ во второй раз отправился Сергей Лазарев, который занял третье место.

Евровидение 2020 – первые ставки букмекеров/eurovisionworld.com

Украина, по мнению букмекеров, займет девятое место на конкурсе. Отметим, имя представителя Украины определится в финале Нацотбора 22 февраля.

Евровидение 2020 – первые ставки букмекеров

  1. Россия
  2. Швеция
  3. Италия
  4. Норвегия
  5. Дания
  6. Нидерланды
  7. Австралия
  8. Бельгия
  9. Украина
  10. Испания

К слову, имена всех участников пока неизвестны, однако с представителями уже определились Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Кипр и Грузия. Так, от Испании на конкурсе выступит Блас Канто, Бельгию представит группа Hooverphonic, Болгарию – VICTORIA, Кипр – Sandro, Австрию – Винсент Буэно, Грузию – Торнике Кипиани, Нидерланды – Жангу Макрой, Францию – Том Либ. Подробнее о каждом участнике Евровидения 2020 – узнайте в нашем обзоре.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Евровидение 2020 в Роттердаме: ТОП-7 самых интересных мест в городе Нацотбор на Евровидение 2020: известно имя второго члена жюри Евровидение 2020: названы имена ведущих международного конкурса
Евровидение букмекеры Евровидение 2020
Реклама

Новости партнеров

54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Эксперты объяснили, чем опасен холодец
Эксперты объяснили, чем опасен холодец
Подруга Ангелины Вовк рассказала, как она всех обманула
Подруга Ангелины Вовк рассказала, как она всех обманула
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 12:20Fun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:52Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

Вчера, 08:55Fun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

14 январяFun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

14 январяFun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

14 январяFun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

14 январяFun

Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно

14 январяШоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

14 январяFun

"Красиво, но страшно": фотограф удивил необычным снимком со свадьбы

14 январяFun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

14 январяFun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

14 январяFun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

13 январяFun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяШоу-бизнес

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

13 январяFun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей
Алла Пугачева ужаснула новым фото
Алла Пугачева ужаснула новым фото