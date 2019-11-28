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Евровидение 2020: появился логотип конкурса

Международный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23
Логотип Евровидения 2020
Логотип Евровидения 2020
Фото: instagram.com/Eurovision

Совсем недавно в сети появился слоган Евровидения 2020, а всего несколько часов на официальном сайте конкурса появился логотип Евровидения 2020. Дизайн символизирует 65-летие конкурса, а также 41 страну-участницу Евровидения в 2020 году.

Стали известны имена первых участников песенного конкурса "Евровидение":

Логотип представляет собой абстрактное представление цветов флага 41 страны, которые примут участие в Евровидении 2020.

"Этот дизайн соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, универсальный", – говорит Ситце Баккер, исполнительный продюсер Евровидения 2020.

Логотипы Евровидения
Логотипы Евровидения
Фото: eurovision.tv

Логотип Евровидения 2020
Логотип Евровидения 2020
Фото: eurovision.tv

"Мы чрезвычайно довольны работами на конкурсе песни Евровидение 2020, которые прекрасно олицетворяют наше 65-летнее наследие. Эффектный дизайн также прекрасно дополняет лозунг этого года "Open Up", – комментирует Джон Ола Сэнд, исполнительный руководитель Евровидения.

Отметим, в конкурсе рисунков приняли участие 11 голландских агентств. Победа досталась агентству CLEVER ° FRANKE, которое разработало эмблему с помощью проприетарного программного обеспечения.

Напомним, Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020. В СМИ назвали скандальную причину.

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