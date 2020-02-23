Евровидение-2020: Тина Кароль обнажилась в прямом эфире украинского Нацотбора

Певица исполнила сразу три композиции

Тина Кароль удивила зрителей выступлением в финале Нацотбора на "Евровидение-2020". Напомним, что минувшим вечером, 22 февраля, определилось имя исполнителя, который представит Украину на песенном конкурсе в Роттердаме уже в мае.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Так, в финале Национального отбора на сцене выступила Тина Кароль, которая обнажилась и продемонстрировала впечатляющую растяжку. Сперва звезда появилась на сцене в стильном костюме оверсайз и спела песню "Вільна", которую в этом году записала совместно с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Затям, сняв костюм и оставшись в черном боди, Кароль вспомнила композицию "Ніжно". Завершила Тина свой номер акробатическими движениями на стуле.

Накануне мы публиковали результаты голосования в финале Нацотбора, а также турнирную таблицу.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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