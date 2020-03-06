Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Прогнозы букмекеров на Евровидение-2020: Украина теряет позиции

Россия также опустилась на одну позицию

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:30

До международного песенного конкурса "Евровидение-2020" осталось два месяца. Правда, проведение шоу оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса. В понедельник, 2 марта, Россия назвала своего представителя на международной арене, в результате чего улучшила свои позиции в рейтинге букмекеров. На "Евровидение-2020" от РФ поедут Little Big.

Читайте также:
Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Сегодня, 6 марта, букмекеры обновили свои прогнозы. По-прежнему лидирующую позицию занимает Литва, а на втором месте остается Исландия. Тройку лидеров замыкает Болгария. Россия с третьей позиции переместилась на четвертую.

Турнирная таблица "Евровидения-2020" – версия букмекеров/eurovisionworld.com

Также букмекеры считают, что Украина не попадет в двадцатку – Go_A с песней Solovey занимают теперь не 24-е, а 26-е место. Ко всему, свои позиции потеряли Великобритания, Польша, Кипр, Франция. Последнюю строчку по-прежнему занимает Словения.

Узнайте также, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020":

Ранее мы также писали, что большинство стран уже назвали своих представителей на конкурсе. Узнайте список участников "Евровидения-2020" и слушайте их конкурсные песни.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Мне больно": Jerry Heil о своем посте про поддержку участников от России на Евровидении-2020 Менеджер Little Big ушел от музыкантов после новости об участии в Евровидении-2020 Little Big представят Россию на Евровидении-2020: что известно об участниках группы
конкурс шоу-бизнес букмекеры Евровидение 2020 GO-A
Реклама

Новости партнеров

77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
10 интересных рецептов домашних бургеров
10 интересных рецептов домашних бургеров
Салат с тунцом консервированным классический
Салат с тунцом консервированным классический
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется

Популярные статьи

Сегодня, 14:21Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Сегодня, 12:39Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Сегодня, 10:05Food

Великий пост 2020: три рецепта салатов из свеклы

Вчера, 16:06Fun

Россияне сделали "няню-Шварценеггера": актер не оценил и подал иск на 10 млн долларов

Вчера, 15:04Travel

Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

"Дорогие друзья, очень нужна помощь": дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам

Вчера, 12:53Fun

Девушка пересадила вазон и случайно узнала, что два года жила во лжи

Вчера, 11:45Food

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Вчера, 08:05Fun

"Руководство по Камасутре": многодетную мать повергли в шок фото в детской книге

4 мартаFood

Великий пост 2020: полезное меню на день

4 мартаТехно

BMW сменила логотип впервые за 23 года

4 мартаFun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

4 мартаTravel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

4 мартаFun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

4 мартаFood

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

4 мартаШоу-бизнес

"У нас были очень критические моменты": Руслана рассказала об отношениях с мужем

Новости партнеров

Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
Мама Наташи Королевой поразила видом в мини-юбке
Мама Наташи Королевой поразила видом в мини-юбке
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга