Прогнозы букмекеров на Евровидение-2020: Украина теряет позиции

Россия также опустилась на одну позицию

До международного песенного конкурса "Евровидение-2020" осталось два месяца. Правда, проведение шоу оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса. В понедельник, 2 марта, Россия назвала своего представителя на международной арене, в результате чего улучшила свои позиции в рейтинге букмекеров. На "Евровидение-2020" от РФ поедут Little Big.

Сегодня, 6 марта, букмекеры обновили свои прогнозы. По-прежнему лидирующую позицию занимает Литва, а на втором месте остается Исландия. Тройку лидеров замыкает Болгария. Россия с третьей позиции переместилась на четвертую.

Турнирная таблица "Евровидения-2020" – версия букмекеров/eurovisionworld.com

Также букмекеры считают, что Украина не попадет в двадцатку – Go_A с песней Solovey занимают теперь не 24-е, а 26-е место. Ко всему, свои позиции потеряли Великобритания, Польша, Кипр, Франция. Последнюю строчку по-прежнему занимает Словения.

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Ранее мы также писали, что большинство стран уже назвали своих представителей на конкурсе. Узнайте список участников "Евровидения-2020" и слушайте их конкурсные песни.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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