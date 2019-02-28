"Евровидение 2020": в случае победы Лазарева Украина не поедет на конкурс в Россию

Если Сергей Лазарев победит на "Евровидении 2019", в следующем году конкурс пройдет в России

Нацотбор на "Евровидение 2019" Фото: Сегодня

28 февраля в 11:00 стартовала пресс-конференция НОТУ, где члены правления отвечают на накопившиеся вопросы журналистов.

Так, журналист Сегодня.Lifestyle задал важный вопрос членам правления НОТУ: будет ли Украина принимать участие в "Евровидении 2020" в случае победы Сергея Лазарева? Отметим, конкурс состоится в стране, чей представитель займет первое место на "Евровидении 2019". Так, по словам Зураба Аласании, Украина не поедет на конкурс, если он будет проходить в России.

"Нет, такой вопрос даже не стоит. Мы не будем принимать участие в "Евровидении" в таком случае, как это было и с Чемпионатом мира по футболу", – сообщил глава НОТУ.

Ранее мы писали, член правления НОТУ Александра Кольцова призналась, что штраф для представителя Украины в 2 млн грн в этом году появился впервые.

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