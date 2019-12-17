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Евровидение 2020: первые участники конкурса

В этом году конкурс состоится в Нидерландах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Логотип Евровидения 2020
Логотип Евровидения 2020
Фото: instagram.com/Eurovision

Международный конкурс Евровидение 2020 будет проходить в Роттердаме, Нидераланды, 12 мая – первый полуфинал, 14 мая – второй полуфинал, 16 мая – гранд-финал. Имена всех участников пока неизвестны, однако некоторые страны уже определились с представителями.

Узнайте также, как прошел финал Евровидения 2019:

С представителями определились Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Кипр. Так, от Испании на конкурсе выступит Блас Канто, Бельгию представит группа Hooverphonic, Болгарию – VICTORIA, Кипр – Sandro, Австрию – Винсент Буэно.

Испания, Блас Канто

27-летний Блас Канто – популярный испанский исполнитель, который уже участвовал в Нацотборе на Евровидение 2011 с группой Auryn. Тогда артисты заняли второе место, однако в этом году Бласу Канто улыбнулась удача.

Бельгия, Hooverphonic

Группа Hooverphonicв настоящее время работает над записью трека. Англоязычная песня будет представлена в начале 2020 года.

Отметим, за свою 25-летнюю карьеру Hooverphonic разработали мгновенно узнаваемый звук, где-то между трип-хопом и поп-музыкой. С первого дня Алекс Каллье (продюсер и автор песен) и Реймонд Гирц (гитарист) сформировали ядро группы, и на протяжении многих лет они работали с разными певцами. С 2018 года Лука Крайсберг является солистом Hooverphonic. В 2017 году она выиграла "Голос Фландрии" с Алексом в роли тренера.

Болгария, VICTORIA

Отличительный голос и стиль VICTORIA позиционируют ее как одного из самых перспективных новых музыкантов из Болгарии.

VICTORIA стала популярной после участия в 4-м сезоне X Factor Bulgaria. Ее последний сингл I Wanna Know за лето получил сотни тысяч просмотров на YouTube и Spotify. Она представила официальное видео песни в Софии и Мадриде. Выход ее дебютного сольного альбома ожидается в 2020 году.

Кипр, Sandro

С какой песней Sandro представит Кипр на Евровидении 2020 – пока не сообщается, как и другая информация об артисте.

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Австрия, Винсент Буэно

34-летний Винсент из Вены исполнит песню Alive. Австрия представит свою конкурсную песню в марте 2020 года.

"Ух ты, от одной мысли об участии в песенном конкурсе у меня мурашки по коже. Евровидение – это как Еврокубок для музыкантов и певцов. Огромная сцена, все артисты делают все возможное, все авторы песен и продюсеры Европы собираются в одном месте, чтобы отпраздновать свою работу, и в то же время соревнуются – это захватывает дух. Я представлюАвстрию!", – говорит Винсент о своем участии.

Напомним, украинский Нацотбор на Евровидение будет проходить в феврале. Уже известно имя первого члена жюри.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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