Евровидение-2021: 41 страна примет участие в конкурсе

Назван полный список стран-участниц музыкального состязания

После отмены мероприятия в этом году 65-й конкурс "Евровидение" будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды, 18, 20 и 22 мая 2021 года. И уже стали известны страны-участницы музыкального состязания. Список появился на официальном сайте "Евровидения". Всего стран-участниц – 41.

Скриншот: eurovision.tv

"У нас точно такой же состав стран, которые приняли бы участие в этом году, если бы конкурс состоялся. Мы очень рады, что все они вернутся в следующем году. Вместе с нашими ведущими вещательными компаниями мы продолжаем разрабатывать четыре различных сценария и поддерживаем диалог со всеми конкурсантами", – сказал Мартин Остердал, главный супервайзер конкурса "Евровидения".

Евровидение 2021: полный список стран-участниц

Австралия

Австрия

Азербайджан

Албания

Армения

Беларусь

Бельгия

Болгария

Великобритания

Германия

Греция

Грузия

Дания

Израиль

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Сан-Марино

Северная Македония

Сербия

Словения

Украина

Финляндия

Франция

Хорватия

Чешская Республика

Швейцария

Швеция

Эстония

Напомним, участник Детского Евровидения от Украины представил клип на свою песню "Відкривай".

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