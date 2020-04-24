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Евровидение-2021: организаторы определились с местом проведения

Узнайте, в каком городе проведут песенный конкурс

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:56

Организаторам "Евровидения" пришлось в этом году отменить песенный конкурс из-за пандемии коронавируса. Но вместо этого было принято решение провести альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая. Более того, организаторы уже задумались о проведении соревнования в 2021 году.

Как сообщает издание Wiwibloggs, 23 апреля городской совет Роттердама проголосовал за то, чтобы их город организовывал "Евровидение-2021". До этого были еще сомнения по проведению шоу в этом городе. Но поскольку власти потратили на подготовку в этом году около 15 миллионов евро, конкурс все таки пройдет в Роттердаме.

Смотрите подробности Национального отбора на "Евровидение-2020":

Также планируется, что "Евровидение-2021" состоится в концертном зале Rotterdam Ahoy, как и было задумано ранее. Властям Роттердама придется потратить еще около 6,7 миллионов евро на повторную подготовку.

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Кроме того, правительство предложило выделить бесплатные билеты медикам, которые сейчас помогают бороться с коронавирусом.

Напомним, что "Евровидение-2020" должно было пройти в Роттердаме с 12 до 16 мая. По результатам Национального отбора, Украину на конкурсе должна была представить группа Go_A.

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