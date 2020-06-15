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Евровидение 2021: организаторы определились с точной датой и местом проведения

Сегодня, 15:52

Узнайте, когда и где состоится песенный конкурс

Ежегодный песенный конкурс "Евровидение", который пришлось в этом году отменить из-за пандемии коронавируса, состоится в 2021 году. Организаторы приняли официальное решение провести песенное соревнование в городе, который готовился принимать "Евровидение-2020" – Роттердаме (Нидерланды).

Как сказано на официальном сайте Eurovision.tv, "Евровидение-2021" состоится 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. На той же сцене, на которой планировалось провести мероприятие в этом году – Роттердам Ахой (конференц-центр и многофункциональная арена). Поскольку европейский комитет уже вложил деньги в подготовку, было принято решение не переносить конкурс в другой город.

Напомним, что участники, которые не смогли выступить в этом году, представят свои страны в 2021. От Украины в Роттердам отправится этническая группа GO_A. Все, что известно о музыкантах – в нашем материале.

Представители Украины на "Евровидении" – группа Go_A
Представители Украины на "Евровидении" – группа Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Смотрите сюжет об организации конкурса "Евровидение-2020":

Напомним, что в этом году 12 и 14 мая состоялось онлайн-шоу Eurovision Song Celebration-2020, в рамках которого выступила украинская группа Go_A, а 16 мая – финальный онлайн-концерт Europe Shine A Light, где участники совместно исполнили песню Love Shine A Light.

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