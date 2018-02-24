MELOVIN представит Украину на Евровидении-2018 в Португалии
Финал конкурса Евровидение-2018 запланирован на 12 мая
В Киеве состоялся финал национального отбора на Евровидение-2018.
По итогам оценок жюри и зрительского голосования, Украину на Евровидении-2018 в мае в Лиссабоне будет представлять MELOVIN с песней "Under The Ladder".
"Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху.
В 2015 году MELOVIN стал победителем вокального шоу "Х-Фактор 6". Спустя два года MELOVIN участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней "WONDER". Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов – больше 60 000.
За победу в финале Нацотбора также боролись – KADNAY, TAYANNA, The Erised, LAUD, VILNA.
Финал конкурса Евровидение запланирован на 12 мая, полуфиналы пройдут 8 и 10 мая на Meo Arena (третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии). Слоганом конкурса в этом году стала фраза "All Aboard!".
MELOVIN представит свою композицию во втором полуфинале 10 мая.
Оценки жюри
KADNAY – 3
TAYANNA – 6
The Erised – 2
LAUD – 4
VILNA – 1
MELOVIN – 5
Результат зрительского голосования
KADNAY – 5
TAYANNA – 4
The Erised – 1
LAUD – 2
VILNA – 3
MELOVIN – 6
Напомним, Яна Прядко, Леонид Колосовский и Владимир Бебешко оценили финалистов Нацотбора на Евровидение-2018.
Также мы сообщали, что ALEKSEEV с песней "Forever" представит Беларусь на Евровидении-2018.
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