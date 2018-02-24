MELOVIN представит Украину на Евровидении-2018 в Португалии

В Киеве состоялся финал национального отбора на Евровидение-2018.

По итогам оценок жюри и зрительского голосования, Украину на Евровидении-2018 в мае в Лиссабоне будет представлять MELOVIN с песней "Under The Ladder".

"Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху.

В 2015 году MELOVIN стал победителем вокального шоу "Х-Фактор 6". Спустя два года MELOVIN участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней "WONDER". Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов – больше 60 000.

За победу в финале Нацотбора также боролись – KADNAY, TAYANNA, The Erised, LAUD, VILNA.

Финал конкурса Евровидение запланирован на 12 мая, полуфиналы пройдут 8 и 10 мая на Meo Arena (третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии). Слоганом конкурса в этом году стала фраза "All Aboard!".

MELOVIN представит свою композицию во втором полуфинале 10 мая.

Оценки жюри

KADNAY – 3

TAYANNA – 6

The Erised – 2

LAUD – 4

VILNA – 1

MELOVIN – 5

Результат зрительского голосования

KADNAY – 5

TAYANNA – 4

The Erised – 1

LAUD – 2

VILNA – 3

MELOVIN – 6

Напомним, Яна Прядко, Леонид Колосовский и Владимир Бебешко оценили финалистов Нацотбора на Евровидение-2018.

Также мы сообщали, что ALEKSEEV с песней "Forever" представит Беларусь на Евровидении-2018.