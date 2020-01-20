Евровидение: известно имя нового исполнительного директора конкурса

Узнайте, кто заменит Йона Ола Санда

Мартин Эстердаль Фото: Facebook

В конце сентября 2019 года Йон Ола Санд покинул пост исполнительного директора международного песенного конкурса Евровидение. Отметим, что он с 2011 года отвечал за организацию вокального соревнования.

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Европейский вещательный союз представил нового исполнительного директора конкурса. Как указано на официальном сайте, организатором и главой референтной группы стал 46-летний шведский телепродюсер Мартин Эстердаль.

"Мартин – идеальный кандидат для продолжения и развития исключительной работы, выполненной Йоном Ола Сандом за последнее десятилетие. Конкурс песни Евровидение был преобразован под руководством Санда, который установил новые стандарты в телевизионной продукции мирового уровня. Мартин обладает большим творческим потенциалом и имеет бесценный опыт работы в качестве исполнительного продюсера двух исключительных конкурсов и множества других успешных развлекательных шоу", – сказано в заявлении.

К своим обязанностям новый руководитель приступит сразу после того, как Йон Ола Санд уйдет в отставку после 65-го конкурса Евровидение в Роттердаме. Он также будет курировать детское Евровидение, которое должно состояться в ноябре.

Отметим, что имена всех участников Евровидения пока неизвестны, однако с представителями уже определились Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Кипр и Грузия. Так, от Испании на конкурсе выступит Блас Канто, Бельгию представит группа Hooverphonic, Болгарию – VICTORIA, Кипр – Sandro, Австрию – Винсент Буэно, Грузию – Торнике Кипиани, Нидерланды – Жангу Макрой, Францию – Том Либ. Подробнее о каждом участнике Евровидения 2020 – узнайте в нашем обзоре.

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