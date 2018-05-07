"Евровидение": самые неординарные участники конкурса за всю историю

ТОП-8 самых запоминающихся участников на Евровидении

Кончита Вюрст. Фото: instagram.com/conchitawurst

"Евровидение" – один из самых популярных и известных музыкальных конкурсов, где каждый участник мечтает запомниться публике. Многие для это выбирают самые необычные способы – яркие и безумные наряды, прически и образы. Уже прошло открытие конкурса в этом году, все участники вышли на ковровую дорожку.

Почти каждый год на "Евровидении" можно выделить одного или больше участников, которые пускай даже не победили, но запомнились всем надолго.

В этой подборке мы собрали самые яркие и запоминающие выступления за всю историю конкурса.

В 1979 году немецкая группа Dschinghis Khan была создана специально для "Евровидения". В то время они произвели фурор на конкурсе, однако заняли четвертое место. В безумных нарядах участники коллектива танцевали на сцене. Главной фигурой тогда был танцор Луис Потгитер, выступавший в роли Чингисхана.

В 1991 году поклонников "Евровидения" впечатлила представительница Югославии Драгана Шариф, выступавшая под псевдонимом Baby Doll в образе куклы Барби.

В 1998 году звездой Евровидения стала Дана Интернешнл – артист Яарон Коэн из Израиля, сменивший пол. На сцене Дана исполнила песню "Divа" и надолго покорила сердца зрителей.

Настоящими фриками на шоу в 2006 году стали музыканты финской хард-рок группы Lordi, которые вышли на сцену в костюмах гоблинов и исполнили свою композицию "Hard Rock Hallelujah".

В 2007 году главной звездой стала Верка Сердючка с песней "Lasha Tumbai", заняв второе место на конкурсе.

В 2008 году конкурс приехала покорять кукла по имени Индюк Дастин. К сожалению, участник не попал в финал конкурса.

Кончита Вюрст – победитель" Евровидения-2014". Настоящее имя Кончиты – Томас Нойвирт. Парень из Австрии покорил публику своим вокалом и, конечно же, образом бородатой женщины в платье.

Славко Калезич — черногорский актер, певец и автор песен. Он представлял Черногорию на конкурсе песни "Евровидение 2017" с песней "Space", не сумев выйти в финал. Однако, зрителям он запомнился благодаря своему неординарному образу – бритая голова с длинной косой, которой он постоянно крутил на сцене.

В этом году Украину на "Евровидении" представит MELOVIN: